WTA Praga 2023, risultati 3 agosto: Nao Hibino vince la prosecuzione con Hruncáková e va ai quarti

Si sono completati gli ottavi di finale del Livesport Prague Open 2023, torneo di tennis di categoria WTA 250: sul cemento ceco la prosecuzione del match interrotto ieri ha sorriso alla nipponica Nao Hibino, che ha battuto la slovacca Viktória Hruncáková per 6-1 7-5 (si riprendeva dal 2-1 del primo set).

Altri cinque incontri si sono giocati interamente oggi: doppietta delle padrone di casa ceche, entrambe vittoriose in rimonta: Tereza Martincova elimina la cinese Yuan Yue col punteggio di 1-6 6-2 6-2, mentre Linda Noskova supera l’indiana Ankita Raina con lo score di 1-6 7-5 6-1.

Vittoria in rimonta anche per la slovacca Anna Karolína Schmiedlová, che batte la cinese Wang Xiyu per 4-6 6-2 7-6 (6), ma servono tre set anche alla transalpina Alizé Cornet per superare l’estone Kaia Kanepi per 7-6 (1) 5-7 6-4, infine la teutonica Tamara Korpatsch approfitta del ritiro della belga Yanina Wickmayer sul 4-0 per la tedesca.

WTA 250 PRAGA – RISULTATI 3 AGOSTO

Tereza Martincova batte Yuan Yue 1-6 6-2 6-2

Nao Hibino batte Viktória Hruncáková 6-1 7-5

Anna Karolína Schmiedlová batte Wang Xiyu 4-6 6-2 7-6 (6)

Linda Noskova batte Ankita Raina 1-6 7-5 6-1

Alizé Cornet batte Kaia Kanepi 7-6 (1) 5-7 6-4

Tamara Korpatsch batte Yanina Wickmayer 4-0 ritiro

Foto: mai groves shutterstock