WTA Praga 2023: Lucrezia Stefanini eliminata nettamente da Kaia Kanepi all’esordio

L’uscita di scena di Lucrezia Stefanini al primo turno del torneo WTA 250 di Praga, in Repubblica Ceca, fa sì che già al martedì non ci siano più rappresentanze italiane in alcun tabellone di singolare questa settimana. In questo caso, la sconfitta arriva contro l’esperta estone Kaia Kanepi, vittoriosa con un perentorio 6-2 6-3 nella capitale ceca.

La differenza immediata che si nota è quella relativa al peso di palla, che in quest’occasione Kanepi fa sentire molto bene provocando un rendimento al di sotto del proprio migliore da parte di Stefanini. C’è un divario importante anche di esperienza; su queste basi arrivano rapidi i primi due break da parte dell’estone, con l’italiana mai in grado di avvicinarsi fino alla chiusura in formato 6-2.

Poco cambia nel secondo parziale, con l’azzurra che deve cedere per due volte consecutive la battuta scendendo dall’1-1 al 5-1 in favore di Kanepi. Proprio quando sembra che l’inevitabile stia per compiersi, però, arriva un piccolo sussulto da parte di Stefanini, che spinge un pochino meglio da fondo e recupera uno dei due break di svantaggio. Troppo poco e troppo tardi, dal momento che basta il game successivo all’estone per chiudere.

Nell’ora e 11 minuti di match si nota tutto il paradosso di un paio di dati che saltano immediatamente all’occhio: Stefanini mette in campo 46 prime su 53, l’86,8%, ma mentre lei vi ricava 23 punti (e ne vince appena 10 in risposta), Kanepi sfrutta il suo 21/39 (53,5%) vincendo ben 20 di tali punti.

