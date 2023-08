ATP Los Cabos 2023: ci sarà Tsitsipas-Isner, prima giornata senza scossoni in Messico

Si è appena conclusa la prima giornata in quel di Los Cabos, in Messico, per il locale ATP 250. Cinque gli incontri di primo turno che sono andati a terminare, con diversi protagonisti (messicani e non) che saranno protagonisti più che altro dalla notte che seguirà.

Una figura di primo piano, però, già si vede. Ed è quella di John Isner: il trentottenne della North Carolina fa valere le proprie capacità su questi campi e supera l’australiano Rinky Hijikata per 6-2 7-6(4), guadagnandosi un appuntamento da campo centrale pieno contro Stefanos Tsitsipas (il greco conduce 5-2 nei precedenti e ha vinto tutti gli ultimi cinque). Nella stessa zona di tabellone avanti l’olandese Gijs Brouwer, vittorioso per 6-2 4-6 6-2 nei confronti del canadese Gabriel Diallo.

In basso, invece, si sa già il nome dell’avversario di Cameron Norrie. Per il britannico ci sarà Aleksandar Kovacevic, newyorkese di origine serba. Per lui 6-2 7-5 sul qualificato Omni Kumar, ex Duke University, per 6-2 7-5.

Quanto agli altri due confronti di serata, perché di tale si parla, l’argentino Thiago Agustin Tirante supera, seppur non con totale agio, il cileno Gonzalo Lama per 7-6(3) 6-2. Un po’ a sorpresa, ma non troppo, esce di scena anche l’altro giocatore del Cile in questa zona di tabellone, Alejandro Tabilo, cui il brasiliano Felipe Meligeni Alves fa incassare un 6-2 6-4.

ATP 250 LOS CABOS: RISULTATI PRIMI TURNI

Isner (USA)-Hijikata (AUS) 6-2 7-6(4)

Brouwer (NED)-Diallo (CAN) 6-2 4-6 6-2

Tirante (ARG)-Lama (CHI) [Q] 7-6(3) 6-2

Meligeni Alves (BRA)-Tabilo (CHI) 6-2 6-4

Kovacevic (USA)-Kumar (USA) [Q] 6-2 7-5

Foto: LaPresse