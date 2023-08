WTA Montreal 2023: il tabellone. Ritorna Caroline Wozniacki, wild card a Venus Williams. Al via Paolini e Bronzetti

Il tabellone principale del WTA 1000 di Montreal è stato sorteggiato: come sempre, vengono sdoppiate le sedi quando si tratta del torneo canadese, alternando Toronto e la città più celebre del Québec. Di motivi d’interesse ce ne sono parecchi, tra presente, ritorni e quant’altro.

In particolare, gli occhi sono puntati su Caroline Wozniacki: a tre anni dal ritiro, la danese ritorna sui campi e debutterà contro una qualificata (che potrebbe anche essere Camila Giorgi, costretta a giocare il tabellone cadetto). Eventualmente, al secondo turno le potrebbe capitare la campionessa in carica di Wimbledon, la ceca Marketa Vondrousova, al primo grande torneo con questo status.

Accordata una wild card anche a Venus Williams: per la veterana USA derby con Madison Keys; la vincitrice potrebbe sfidare Jasmine Paolini, ammesso che la toscana batta la croata Donna Vekic (due precedenti, entrambi del 2021, con una vittoria a testa). A proposito di Italia, non c’è Elisabetta Cocciaretto, che non compariva nell’entry list del tabellone principale e nemmeno in quella delle qualificazioni. C’è invece Lucia Bronzetti, che però ha subito un primo turno durissimo con la svizzera Belinda Bencic.

Non facile neppure il cammino di Iga Swiatek: la polacca potrebbe subito debuttare contro Karolina Pliskova e proseguire poi con la sua omonima Muchova. La connection ceca finirà per forza di cose ai quarti, è difficile predire chi ci sarà tra la greca Maria Sakkari, l’ucraina Elina Svitolina e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Solo virtualmente più facile il percorso della bielorussa Aryna Sabalenka, visto che la russa Liudmila Samsonova, l’ucraina Marta Kostyuk e la cinese Qinwen Zheng (queste ultime due si affrontano subito) sono tutte in gran forma. E all’orizzonte si potrebbe vedere Petra Kvitova.

WTA 1000 MONTREAL 2023: TABELLONE

Swiatek (POL) [1]-Bye

Zhu (CHN)-Ka. Pliskova (CZE)

Gracheva (FRA)-Cirstea (ROU)

Potapova-Muchova (CZE) [14]

Haddad Maia (BRA) [11]-Badosa (ESP)

Fernandez (CAN) [WC]-Qualificata

Qualificata-Svitolina (UKR) [PR]

Bye-Sakkari (GRE) [8]

Pegula (USA) [4]-Bye

Pera (USA)-Noskova (CZE)

Paolini (ITA)-Vekic (CRO)

V. Williams (USA) [WC]-Keys (USA) [13]

Vondrousova (CZE) [9]-Sherif (EGY)

Wozniacki (DEN)-Qualificata

Qualificata-Marino (CAN) [WC]

Bye-Gauff (USA) [6]

Garcia (FRA) [5]-Bye

Qualificata-Bouzkova (CZE)

Blinkova-Zhang (CHN)

Mertens (BEL)-Kasatkina [10]

Azarenka [16]-Linette (POL)

Stephens (USA)-Kalinina (UKR)

Brady (USA) [PR]-Ostapenko (LAT)

Bye-Rybakina (KAZ) [3]

Kvitova (CZE) [7]-Bye

Qualificata-Andreescu (CAN) [WC]

Qualificata-Davis (USA)

Bronzetti (ITA)-Bencic (SUI) [12]

Samsonova [15]-Siniakova (CZE)

Kostyuk (UKR)-Zheng (CHN)

Martic (CRO)-Qualificata

Bye-Sabalenka [2]

