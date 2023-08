WTA Montreal 2023: Camila Giorgi rientra, batte Kalieva e va al turno decisivo delle qualificazioni

Rimasta fuori dal tabellone principale del WTA 1000 di Montreal, da lei vinto due anni fa, Camila Giorgi ne deve affrontare le qualificazioni. E il primo passo è buono, data la vittoria sull’americana Elvina Kalieva per 6-2 6-4. Prossimo ostacolo l’altra USA Ashlyn Krueger.

Per la marchigiana buon impatto con l’incontro, grazie a un primo set nel quale, dopo aver annullato una palla break, è lei stessa a sfruttarla per andare sul 3-1. Di qui la lotta non è poi di particolare rilievo, anche perché l’azzurra s’invola ancora per chiudere 6-2 in un davvero lungo ottavo gioco.

Cambia un po’ la musica nel secondo set, nel senso che i primi tre turni di battuta non vengono tenuti e, alla fine di tale scambio, è Kalieva a trovarsi avanti di un break. Dal 2-4, però, arriva il ritorno di Giorgi, che porta a casa tutti gli ultimi quattro game e, con essi, anche l’intero match.

Quello di Montreal è il rientro in campo di Giorgi, alla prima dopo Wimbledon. Sui prati dei Championships era stata sconfitta al primo turno dalla francese Varvara Gracheva, e da allora non era più scesa in campo rinunciando a giocare tanto a Budapest quanto a Varsavia.

