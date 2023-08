ATP Toronto 2023: Matteo Arnaldi supera il primo turno delle qualificazioni

Buone notizie per Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Toronto. Il classe 2001, infatti, supera il primo turno delle qualificazioni battendo l’americano Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-4 6-4; tra lui e il main draw c’è l’incredibile storia del croato Matija Pecotic, uno per il quale non bastano poche righe a formare un racconto.

Il match, per Arnaldi, si mette bene fin dall’inizio, con il break ai vantaggi nel terzo game del primo set che viene mantenuto lungo tutto il percorso. Anzi, l’italiano potrebbe pure lanciarsi sul 4-1, ma le altre due chance nel quinto gioco gli vengono annullate. Ad ogni modo, di difficoltà al servizio non ne ha mai.

Copione diverso nell’essere identico nel secondo parziale; vari game a 30, ma quello decisivo è di nuovo il terzo, in cui Matteo torna a non far sconti al suo avversario. Ancora senza mai concedere palla break, il ventiduenne sanremese chiude la pratica con un livello di difficoltà non elevato.

Arnaldi è l’unico italiano iscritto nel tabellone di qualificazione di Toronto; entrasse, farebbe salire a cinque il numero degli italiani presenti. La speranza, ove ce la facesse, sarebbe di vederlo lontano dallo “spot degli italiani”, dove ci sono già Sinner, Berrettini e Sonego sostanzialmente ammassati.

