WTA Cincinnati 2023, risultati 15 agosto: agli ottavi Sloane Stephens ed Ons Jabeur, fuori la campionessa in carica Caroline Garcia

Ben 21 incontri si sono disputati in Ohio per il tabellone di singolare femminile del Western & Southern Open, torneo di categoria WTA 1000 in corso a Cincinnati, 19 del primo turno e 2 del secondo: in casa Italia passa ai sedicesimi di finale Martina Trevisan, che rimonta e batte per 3-6 6-1 6-2 la statunitense Bernarda Pera.

Nei due match validi per il secondo turno arriva l’eliminazione della campionessa in carica, la transalpina Caroline Garcia, rimontata dalla statunitense Sloane Stephens, vittoriosa col punteggio di 4-6 6-4 6-4, mentre la tunisina Ons Jabeur piega la resistenza dell’ucraina Anhelina Kalinina con lo score di 6-3 6-7 7-6.

WTA 1000 CINCINNATI – RISULTATI 15 AGOSTO

Primo turno

Danielle Rose Collins batte Anastasia Pavlyuchenkova 6-3 6-1

Zheng Qinwen batte Aliaksandra Sasnovich 6-1 6-4

Marketa Vondrousova batte Katerina Siniaková 7-5 6-4

Jelena Ostapenko batte Karolina Pliskova 1-6 6-3 6-4

Cristina Bucsa batte Belinda Bencic 4-6 6-3 6-2

Petra Kvitova batte Anna Blinkova 7-6 6-0

Linda Noskova batte Liudmila Samsonova 2-6 6-3 6-1

Mayar Sherif batte Wang Xiyu 7-6 4-6 7-6

Sorana Cirstea batte Ekaterina Alexandrova 6-0 6-2

Petra Martic batte Emma Navarro 6-2 3-6 6-3

Karolina Muchova batte Beatriz Haddad Maia 6-7 6-1 6-4

Elise Mertens batte Madison Keys 6-3 3-6 6-3

Marie Bouzkova batte Irina-Camelia Begu 6-2 6-2

Martina Trevisan batte Bernarda Pera 3-6 6-1 6-2

Donna Vekic batte Jennifer Brady 7-6 7-5

Victoria Azarenka batte Barbora Krejcikova 6-3 7-5

Daria Kasatkina batte Peyton Stearns 6-2 6-1

Varvara Gracheva batte Caroline Wozniacki 6-4 6-4

Ann Li batte Magda Linette 0-6 7-6 6-2

Secondo turno

Sloane Stephens batte Caroline Garcia 4-6 6-4 6-4

Ons Jabeur batte Anhelina Kalinina 6-3 6-7 7-6

Foto: LaPresse