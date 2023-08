WTA Cincinnati 2023: Coco Gauff sconfigge Muchova in due set e conquista il titolo

Coco Gauff trionfa al WTA 1000 di Cincinnati 2023. Sul cemento statunitense, la tennista a stelle e strisce (n.7 al mondo) mette in mostra tutto il suo talento contro la ceca Karoline Muchova (n.17 del ranking) e si impone con un ottimo 6-3 6-4 in un’ora e 57 minuti di gioco. Per la classe 2004 si tratta del primo titolo conquistato in un torneo di livello 1000. Da domani Gauff sarà la nuova numero 6 al mondo.

Pronti, via e la statunitense va subito sul 2-0 con il break nel secondo game. Muchova però non ci sta e trova il controbreak, prima di tenere il servizio e salire sul 2-2. Nel quinto game Gauff tiene il turno di battuta e poco più tardi allunga nuovamente con il break che vale il 4-2. Anche in questo caso la ceca riesce a ribattere subito e a conquistare l’immediato controbreak (3-4), ma subito dopo la tennista a stelle e strisce strappa ancora il servizio alla sua avversaria e si porta sul 5-3. Nell’ottavo gioco la numero 7 al mondo va dunque a servire per il set e non trema, chiudendo il primo parziale per 6-3.

Nel secondo set si prosegue senza palle break fino al 2-1 in favore di Muchova, poi la ceca alza il ritmo in risposta e mette pressione alla sua avversaria. Gauff però non cede e tiene il servizio dopo aver annullato due palle break (2-2). Caricata dal salvataggio, Coco attacca in risposta e si prende il break che vale il 3-2. Muchova accusa il colpo e Gauff approfitta del momento di grande difficoltà della sua avversaria per volare sul 5-2. A questo punto la ceca ha un ultimo sussulto e riesce a recuperare fino al 5-4 dopo aver cancellato anche tre match point (di cui due consecutivi) nell’ottavo gioco, ma poi la statunitense tiene agilmente il turno di servizio nel decimo game e chiude la partita con il 6-4 del secondo set.

STATISTICHE – A fine incontro sono 5/8 le palle break convertite da Gauff contro le 3/9 trasformate da Muchova. La statunitense termina la sfida con il 71% dei punti conquistati con la prima in campo (contro il 54% della ceca) e il 36% con la seconda (contro il 38% della sua avversaria). I punti totali vinti dalle due tenniste nell’arco del match sono 81 per la tennista a stelle e strisce e 67 per la nativa di Olomouc.

