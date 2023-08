WTA Cincinnati 2023, Coco Gauff: “Ho dato il massimo in ogni punto, fisicamente sto molto bene”

Nella serata di ieri abbiamo assistito al grande successo di Coco Gauff nelle semifinali del WTA 1000 di Cincinnati. La statunitense classe 2004 (n.7 al mondo) ha sconfitto a sorpresa la polacca Iga Swiatek (n.1 al mondo) per 7-6(2) 3-6 6-4 e ha dunque strappato il pass per l’ultimo atto del torneo. Ora in finale la tennista a stelle e strisce dovrà vedersela con la ceca Karolina Muchova: l’obiettivo sarà conquistare il primo successo in carriera in un torneo di livello 1000.

“Ho cercato di dare il meglio in ogni singolo punto dal punto di vista fisico – ha dichiarato Gauff in conferenza stampa dopo il grande successo -. Direi che oggi ho messo tante prime palle, facendole così capire che sarebbe stato difficile farmi il break. Inoltre, ho anche pensato, guardando ai match precedenti con lei, che una seconda palla in sicurezza oggi non avrebbe funzionato. Così ho continuato ad essere aggressiva”.

Con la vittoria di ieri la statunitense si è presa la rivincita dopo la sconfitta di giugno nei quarti di finale del Roland Garros: “Non penso di aver cambiato molto il mio gioco da Parigi in qua: semplicemente l’ho messo in pratica molto meglio. So come superare molte giocatrici, ma tutto è legato all’esecuzione in campo in quel determinato momento”.

Coco ha infine spiegato come si è sentita fisicamente durante il match contro Swiatek: “Mi sono sentita davvero in forma. Non mi ero neanche accorta che il match fosse arrivato vicino alle tre ore di gioco. Anzi, mi è sembrato che Iga si toccasse le gambe verso la fine, come se avesse dei crampi. Non so se li avesse per davvero, ma ho avuto l’impressione che allungandosi il match io avrei avuto più probabilità di vittoria di lei...”.

