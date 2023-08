ATP Cincinnati 2023: Alcaraz lascia un set a Thompson. Eliminato Rublev, doppia vittoria azzurra con Musetti e Sonego

Buona la prima, ma con sofferenza, per Carlos Alcaraz nel Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo conferma di non essere in un momento brillantissimo, però accede comunque agli ottavi di finale. Lo spagnolo ha concesso un set all’australiano Jordan Thompson, imponendosi alla fine per 7-5 4-6 6-3 ed ora attende il vincente del match tra Tommy Paul (7-5 7-6 a Kecmanovic) ed Ugo Humbert (6-4 3-6 6-2 nel derby transalpino con Fils), con un nuovo possibile scontro con l’americano dopo quello doloro della passata settimana a Toronto.

Si sono giocati anche altri due match del secondo turno, che hanno visto la vittoria di Adrian Mannarino e di Emil Ruusuvuori. Il francese ha piegato con un duplice 6-4 il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre il finlandese si è reso protagonista della sorpresa della giornata, battendo Andrey Rublev, settima testa di serie, al termine di una maratona di oltre tre ore e un quarto e terminata con il punteggio di 7-6 5-7 7-6 in favore del numero sessanta del mondo.

Ottima giornata per i colori azzurri visto che è arrivata la doppia vittoria di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il toscano ha offerto una prestazione decisamente convincente contro il britannico Daniel Evans, superandolo in due set con il punteggio di 6-4 6-3; mentre il piemontese ha dovuto faticare un po’ di più, ma ha sconfitto in tre set il russo Alexander Shevchenko (6-3 3-6 6-3). Per Musetti ora la riproposizione della sfida con Daniil Medvedev, dopo la sconfitta (doppio 6-4) a Toronto, invece Sonego se la vedrà con l’americano Taylor Fritz, che ha battuto all’esordio il ceco Jiri Lehecka per 7-6 6-2.

Il finalista di Toronto, Alex De Minaur, bagna il suo debutto con la vittoria in tre set sullo statunitense J.J Wolf per 6-0 3-6 6-1. Ora per l’australiano ci sarà una sfida molto complicata con un sempre più ritrovato Gael Monfils, che ha eliminato Cameron Norrie in rimonta per 3-6 6-4 6-3. Tutto facile per Alexander Zverev contro Grigor Dimitrov (duplice 6-2), mentre sarà Alejandro Davidovich Fokina il prossimo avversario di Novak Djokovic, visto che lo spagnolo ha superato l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-3 6-3.

RISULTATI ATP CINCINNATI 2023 (15 AGOSTO)

PRIMO TURNO

Humbert (Fra) b. Fils (Fra) 6-4 3-6 6-2

Paul (Usa) b. Kecmanovic (Srb) 7-5 7-6

Fritz (Usa) b. Lehecka (Cze) 7-6 6-2

Popyrin (Aus) b. Altmaier (Ger) 6-7 6-4 6-4

Coric (Cro) b. Korda (Usa) 7-5 6-4

Wawrinka (Sui) b. Nakashima (Usa) 6-3 6-7 6-3

Zverev (Ger) b. Dimitrov (Bul) 6-2 6-2

Davidovich Fokina (Spa) b. Etcheverry (Arg) 6-3 6-3

Musetti (Ita) b. Evans (Gbr) 6-4 6-3

Monfils (Fra) b. Norrie (Gbr) 3-6 6-4 6-3

Sonego (Ita) b. Shevchenko (Rus) 6-3 3-6 6-3

Hurkacz (Pol) b. Kokkinakis (Aus) 7-6 3-6 7-6

Purcell (Aus) b. Harris (Rsa) 6-4 6-4

De Minaur (Aus) b. Wolf (Usa) 6-0 3-6 6-1

McDonald (Usa) b. Hanfmann (Ger) 7-5 6-1

SECONDO TURNO

Ruusuvuori (Fin) b. Rublev (Rus) 7-6 5-7 7-6

Mannarino (Fra) b. Auger-Aliassime (Can) 6-4 6-4

Alcaraz (Spa) b. Thompson (Aus) 7-5 4-6 6-3

Foto: LaPresse