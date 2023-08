Vuelta a España: outsider e possibili sorprese. Joao Almeida e Geraint Thomas ci riprovano dopo il Giro

Tre uomini più uno davanti a tutti nella griglia di partenza della Vuelta a España. Remco Evenepoel, la coppia da sogno della Jumbo-Visma Primoz Roglic e Jonas Vingegaard, assieme a Juan Ayuso che è giunto già terzo l’anno scorso e promette spettacolo sulle strade di casa. Alle loro spalle, in una startlist di lusso, non mancano i potenziali outsiders.

A partire da Joao Almeida, quinto lo scorso anno e terzo al Giro d’Italia nel 2023. Il portoghese ha dichiarato alla vigilia, riguardo la convivenza con Ayuso in casa UAE Emirates, che sarebbe bello centrare il podio in coppia. Grandi progressi in salita, può davvero difendersi e tentare l’assalto almeno alla top-5.

Chi nella Corsa Rosa di quest’anno ha sognato fino all’ultimo il trionfo è Geraint Thomas che ci riprova in Spagna. Per lui una sola partecipazione nel Grande Giro iberico in passato, questa probabilmente potrebbe essere l’ultima verso una carriera che va verso il capolinea. Vuole assolutamente sfruttare l’occasione.

Occhio ovviamente alla coppia di scalatori iberici formata da Enric Mas (Movistar) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious), assalto alla top-5 anche per Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) e Romain Bardet (Team dsm – firmenich).

Foto: Pier Colombo