Vuelta a España 2023: il Team Jayco-AlUla al via con Zana e Sobrero. Presente anche Dunbar

La Vuelta a España 2023 è pronta ad alzare il sipario e le squadre al via stanno in questi giorni annunciando i loro componenti per l’ultima grande giro della stagione. Anche il Team Jayco-AlUla ha reso noti quali corridori saranno presenti sulle strade spagnole e c’è anche molta Italia nella formazione australiana.

Il capitano sarà Eddie Dunbar, che punterà ad un bel piazzamento nella classifica generale. L’irlandese ha concluso al settimo posto il Giro d’Italia nella sua prima volta da leader di una squadra. L’obiettivo è quello di provare a ripetersi anche sulle strade spagnole. Dunbar è tornato in sella dopo un lungo periodo di pausa al Giro di Polonia, concludendo anche in quella circostanza al settimo posto nella generale.

Come detto il Team Jayco-AlUla sarà colorato anche di azzurro vista la presenza di Filippo Zana e Matteo Sobrero. Il primo è stato protagonista al Giro d’Italia con un fantastico successo a Val di Zoldo e poi successivamente anche al Giro di Slovenia, dove ha vinto la classifica generale. Purtroppo poi è arrivato lo stop per la frattura alla clavicola e tornerà in bici proprio alla Vuelta. Il secondo, invece, ha corso bene quest’estate, ottenendo anche una vittoria in Austria e poi correndo bene anche al Giro di Polonia.

Sia Zana sia Sobrero saranno i maggiori indiziati ad aiutare Dunbar lungo tutta la Vuelta, anche se ad entrambi potrebbe essere concesso di entrare in qualche fuga e giocarsi anche la vittoria di tappa. A completare la formazione ci saranno Jan Maas, Welay Hagos Berhe, Felix Engelhardt, Callum Scotson e Michael Helburn, divisi tra il lavoro di gregari e quello di cercare di inserirsi nelle varie fughe.

