Vuelta a España 2023: il borsino della tappa di oggi. Sfida tra big o fuga sul Pico del Buitre?

La Vuelta a España 2023 è arrivata alla sua tappa numero sei ed è tempo di un nuovo arrivo in salita. La Vall d’Uixó-Observatorio Astrofísico de Javalambre di 183,1 km prevede infatti una durissima salita finale sui 10,9 km all’8% del Pico del Buitre che sono destinati a creare spettacolo e battaglia tra i contendenti per la classifica generale.

Un arrivo duro, con ampi tratti in abbondante doppia cifra di pendenza, che arriverà al termine di una giornata senza un chilometro di pianura ma tutto sommato non particolarmente esigente. L’identikit di una tappa che sembra fare al caso di Primoz Roglic. Lo sloveno non è sembrato al meglio dopo la caduta della seconda tappa ma ha avuto tempo per recuperare ed è forse il candidato principale al successo odierno.

La principale concorrenza sarà rappresentata dal suo compagno Jonas Vingegaard e dalla maglia rossa Remco Evenepoel. Il primo è il miglior scalatore in assoluto e potrebbe piantare un allungo dei suoi nei tratti più duri, il secondo ha già dimostrato di saper andare fortissimo sugli sforzi duri ma brevi e cercherà di ampliare il suo margine in classifica.

Tra gli altri pretendenti alla classifica occhio agli iberici Enric Mas e Juan Ayuso, ma anche ad Aleksandr Vlasov e Lenny Martinez, a suo agio su pendenze durissime. Un passo indietro ma da non sottovalutare anche Cian Ujtdebroeks, Thymen Arensman, Einer Rubio e Jefferson Cepeda.

Evenepoel dopo la tappa di ieri ha detto che questa poteva essere una buona occasione per la fuga. Tanti gli uomini pericolosi, anche se una classifica ancora molto corta non permetterà ai “big” di lasciare troppa libertà a scalatori forti. Rimangono importanti le quotazioni di Lennard Kämna, Javier Romo e di Romain Bardet, che ha perso molto tempo in classifica. Potrebbero trovare spazio anche uomini come Mikel Landa, Damiano Caruso, Hugh Carthy e Steff Cras.

BORSINO FAVORITI SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Primoz Roglic

**** Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel

*** Lennard Kämna, Enric Mas, Juan Ayuso

** Damiano Caruso, Romain Bardet, Hugh Carthy, Einer Rubio

* Jefferson Cepeda, Lenny Martinez, Aleksandr Vlasov, Javier Romo, Steff Cras

Foto: LaPresse