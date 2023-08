LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita spaccagambe su Pico de Buitre, punte al 16%!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Vuelta a España 2023, terzo e ultimo Grande Giro della stagione che si disputa come da tradizione a cavallo tra agosto e settembre di ogni anno. Secondo scontro diretto tra i big della classifica generale, su una salita finale davvero spaccagambe con punte fino al 16%!

Sono 183 i chilometri che porteranno oggi la carovana da La Vall d’Uixo all’arrivo in salita sul Pico De Buitre, scenario perfetto per vedere come stanno e quali distacchi ci saranno tra coloro che vogliono arrivare con la maglia Roja nel cuore di Madrid. Le insidie iniziali di una giornata che prevede 4013 metri di dislivello saranno i due GPM di terza categoria di Puerto de Arenillas (5,8 km al 4,7%) e Alto Fuente de Rubielos (6,1 km al 6,2%), collocati nel primo terzo della tappa e solo l’antipasto di ciò che ci attende sul finale. A questo punto ci saranno un centinaio di chilometri vallonati, con in mezzo la salita che porta al traguardo volante di Torrijas (13 km al 2,7), poi breve tratto in discesa e si entra definitivamente nel vivo alle pendici del Pico del Buitre. Un’arrampicata micidiale fino all’Osservatorio Astrofisico di Javalambre che misura 10,9km di lunghezza con pendenze medie dell’11% e picchi fino al 16%!

Dopo la seconda volata vincente di Groves che si è imposto su un Filippo Ganna riscopertosi sprinter, tornano protagonisti gli uomini di classifica. La maglia Roja Remco Evenepoel, che ieri ha incrementato di 6″ il margine sul secondo in classifica grazie all’abbuono dello sprint intermedio, ha lasciato dichiarazioni bellicose per la tappa odierna, promettendo spettacolo e dichiarando il percorso adatto alle sue caratteristiche, ma smorzando poi dicendo di sperare in una fuga che magari possa prendere la maglia. Il belga dovrà provare a cavalcare l’onda della forma smagliante messa in mostra in questo avvio, ma dovrà anche pensare all’incognita della sua terza settimana (in quest’ottica vanno le ultime dichiarazioni). Saranno della partita anche i due padroni di casa nelle zone alte della classifica, l’affermato Enric Mas (2° a 11″ dal belga) vuole il simbolo del primato nel suo paese; mentre il giovane Juan Ayuso (8° a 44″) vuole continuare a far vedere la sua immensa classe sulla bici. Rimangono poi le due stelle della Jumbo Visma, lo sloveno Primoz Roglic (7° a 43″), e soprattutto il danese Jonas Vingegaard (4° a 37″). Il recente vincitore del Tour dovrà rispondere presente su un terreno adatto a lui, provando a limitare il più possibile i danni per poi venire fuori nella terza settimana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della La Vall d’Uixo-Observatorio Astrofisico de Javalambre, sesta tappa di 183,5 km della Vuelta a España 2023. Terreno ideale per uno scontro epico tra i big della classifica, con il via della tappa in programma alle 12:35. La tappa sarà visibile in TV su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+ a partire dalle 14:30. Ci aspetta un pomeriggio di grandi emozioni sulle due ruote, buon divertimento e buon ciclismo a tutti!

Foto: LaPresse