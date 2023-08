Volley femminile, la formazione titolare dell’Italia per gli Europei: Antropova titolare, Egonu in panchina

L’Italia ha aperto ufficialmente gli Europei 2023 di volley femminile, affrontando la Romania nella splendida cornice dell’Arena di Verona. La nostra Nazionale è stata abbracciata dal caloroso pubblico nella sempre iconica location all’aperto e ha incominciato la propria avventura in questa rassegna continentale, dove si è presentata per difendere il titolo conquistato due anni fa. Le Campionesse d’Europa partono con tutti i favori del pronostico contro un’avversaria sulla carta ampiamente inferiore e che non dovrebbe creare particolari grattacapi.

C’era grande attesa per conoscere la formazione titolare che il CT Davide Mazzanti avrebbe schierato per questo debutto, viste le tante discusse scelte operate nelle ultime settimane come le esclusioni di grandi veterane (Caterina Bosetti, Monica De Gennaro, Cristina Chirichella) e la possibilità di poter impiegare Ekaterina Antropova dopo il lungo iter burocratico per ricevere la cittadinanza italiana. Dubbi della vigilia anche riguardo alla presenza di Paola Egonu, che non aveva preso parte alla Nations League e che avrebbe potuto accomodarsi in panchina.

Le sorprese non sono mancate. Il tecnico marchigiano ha deciso di affidarsi a Ekaterina Antropova, che ha così fatto il proprio debutto ufficiale in maglia azzurra, schierandola da opposto (può anche ricoprire il ruolo di schiacciatrice, giocando così insieme a Paola Egonu, oggi al via in panchina). Elena Pietrini e la capitana Miriam Sylla hanno giocato da schiacciatrici titolari sotto la regia di Alessia Orro. Al centro le confermate Anna Danesi e Marina Lubian.

FORMAZIONE TITOLARE ITALIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Alessia Orro (palleggiatrice) – Ekaterina Antropova (opposto)

Miriam Sylla (schiacciatrice) – Elena Pietrini (schiacciatrice)

Anna Danesi (centrale) – Marina Lubian (centrale)

Eleonora Fersino (libero)

Foto: Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi