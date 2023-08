VIDEO MotoGP, GP Austria 2023: highlights e sintesi. Assolo di Bagnaia, Bezzecchi sul podio

Francesco Bagnaia ha dominato senza mezzi termini il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring il pilota campione del mondo in carica è partito in pole position, ha imboccato curva 1 davanti a tutti e, sostanzialmente, non si è più voltato indietro fino a tagliare il traguardo della corsa su distanza ridotta.

La gara è stata letteralmente dominata da Francesco Bagnaia che ha fatto il vuoto sin dai primi giri, andando a concludere con un margine di 5.1 secondi su Brad Binder (che si conferma nella piazza d’onore dopo ieri) quindi 7.7 su Bezzecchi. Quarto proprio Luca Marini a 10.3, quinto Alex Marquez a 11.0, sesto Maverick Vinales a 11.7, quindi settimo Jorge Martin a 12.9, davanti a Fabio Quartararo a 19.5 che nel finale supera Aleix Espargarò, nono a 20.2, mentre completa la top10 Enea Bastianini a 20.7.

Andiamo, quindi, a rivedere gli highlights del GP d’Austria, con il successo di Francesco “Pecco” Bagnaia.

Foto: LiveMedia/Giorgio Panacci