VIDEO Berrettini-Humbert 3-0, US Open 2023: highlights e sintesi. Gran debutto per il romano

Matteo Berrettini è partito alla grande negli US Open 2023: il tennista romano ha battuto 6-4 6-2 6-2 Ugo Humbert al primo turno dello Slam newyorkese e affronterà al secondo turno un altro francese, Arthur Rinderknech.

L’azzurro è riuscito a brekkare all’inizio di tutti i set, controllando con grande sicurezza e autorevolezza la situazione. Una prova convincente che può far sperare in un lungo percorso nello Slam che lo ha reso grande per la prima volta nel 2019, quando raggiunse la semifinale.

Di seguito le fasi salienti del match del tennista romano: