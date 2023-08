VIDEO Basket, il canestro da oltre metà campo della Turchia contro l’Italia: pareggio sulla sirena e overtime

Alla fine non è bastato per dare alla Turchia la vittoria sull’Italia, ma ha già fatto il giro di internet il canestro da (molto) oltre metà campo con cui è arrivato il tempo supplementare e realizzato da Sadik Emir Kabaca. Era 75-72, è diventato 75-75, poi è finita 90-89 a favore degli azzurri.

In particolare, Kabaca ha sfruttato quella che si è rivelata essere un’ingenuità abbastanza clamorosa di Marco Spissu. Il play della Reyer Venezia, infatti, ha tirato da tre con un po’ troppa avventatezza dopo che, su palla vagante da tiro libero sbagliato da lui stesso, la sfera gli è tornata in mano. Esitazione, conclusione, errore.

E la palla arriva in mano al giocatore classe 2000 del Galatasaray, autore così di un tiro estremamente fortunoso, ma capace di allungare di 5′ la contesa. Stupite le facce di tutti: azzurri, turchi, spettatori, addetti ai lavori. Una parabola, peraltro, perfetta: nemmeno è stato toccato il tabellone, ma direttamente il più classico dei “nothing but net”.

La conclusione è stata scoccata da non meno di 26 metri, cioè sostanzialmente quasi alla fine del mondo cestistico, corrispondente all’altra metà del campo. Un tiro che Kabaca ricorderà certamente, come aneddoto, negli anni, anche se poi la sua selezione non è riuscita a lanciarsi verso la vittoria.





Credit: Ciamillo