Vela, Tita-Banti si avvicinano al titolo nei Nacra17! Bene Maggetti e Albano, risale Chiavarini

Si è conclusa poco fa un’altra giornata ai Mondiali 2023 di vela olimpica a classi unificate, evento che si sta svolgendo nelle acque olandesi di Den Haag (L’Aia). Anche oggi si sono disputate moltissime regate e lo spettacolo non è mancato, andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Giornata magnifica nei Nacra 17 per Ruggero Tita e Caterina Banti, che hanno conquistato due vittorie di regate e un terzo posto, risultati che hanno permesso ai campioni in carica di rafforzare ulteriormente il primo posto in classifica prima della Medal Race di domani. Ora, a una prova dal termine (che avrà punteggio doppio), i campioni olimpici in carica hanno 29 punti netti, ossia 16 in meno dei britannici John Gimson e Anna Burnet (45) e addirittura 33 in meno degli svedesi Emil Jarudd e Hanna Jonsson. Questo vuol dire che l’argento è già sicuro, il pass non nominale per i Giochi Olimpici 2023 anche, mentre il terzo oro iridato dopo quelli del 2018 e 2022 è a un passo: per vincerlo servirà o arrivare nelle prime otto posizioni nella Medal Race (prova riservata ai migliori 10 equipaggi) o chiudere al nono posto nell’ultima regata con la contemporanea non vittoria di Gimson/Burnet o terminare in ultima posizione nella prova di domani con il contemporaneo piazzamento fuori dalla top 2 del tandem britannico.

Da segnalare che nella Medal Race prenderanno il via anche altre due coppie italiane, ovvero quella composta da Vittorio Bissaro e Maelle Frascari e quella formata da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. In questo momento il primo tandem si trova in quinta posizione con 66 punti netti, mentre il secondo in sesta piazza con 67. Questo significa che domani entrambi gli equipaggi potranno puntare al terzo gradino del podio.

Nell’iQFoil femminile Marta Maggetti ha chiuso la giornata con uno score di 5-9-3-1 ed è salita di una posizione rispetto a ieri, issandosi all’ottavo posto con 29 punti netti e in quarta posizione nella classifica per ottenere il pass olimpico non nominale per l’Italia (visto che davanti a lei ci sono tre israeliane e la francese Lola Sorin, che non si conta perché la Francia ha già il pass in quanto Paese ospitante). Sempre in questa classe è ancora in corsa per qualificarsi per le fasi finali (che si svolgeranno con quarti, semifinali e finali) anche Giorgia Speciale, 15ma con 52 quando mancano ancora 11 prove. Dopo nove regate al comando c’è l’olandese Sara Wennekes con 16 punti netti.

Nel Formula Kite maschile Riccardo Pianosi è rimasto in quinta posizione dopo il 5-3 di oggi. Ora l’azzurro, che è virtualmente dentro la top otto (l’italiano è terzo visto che davanti a lui ci sono due francesi) che garantisce i pass olimpici, ha 22 punti netti e si trova dunque a -12 dal leader Toni Vodisek, primo con 10, quando mancano ancora diverse regate prima della fine. Per quanto riguarda gli altri italiani, Lorenzo Boschetti è sceso dal 12° al 14° posto (oggi 13-1) con 38 e Mario Calbucci è risalito dalla 36ma alla 33ma posizione con 81.

Nel Formula Kite femminile Maggie Pescetto è risalita di due posizioni rispetto a ieri, passando dal 13° all’11° posto con 52 punti netti grazie a uno score odierno di 6-6-8-3. In virtù di questa giornata positiva, l’azzurra si è portata a un passo dalla top ten provvisoria (al decimo posto c’è l’israeliana Maya Ashkenazi con 48) e, visto che davanti a lei ci sono quattro britanniche (quindi se ne conta solo una) e la transalpina Lauriane Nolot (che è attualmente prima con 10 punti netti, ma non viene considerata per i pass per i Giochi Olimpici in quanto francese), è ora virtualmente dentro la top otto per nazioni (settima) che permette di ottenere il biglietto per Parigi 2024. Più indietro in questa gara l’altra azzurra Sofia Tomasoni (oggi 28-9-7-13), 22ma con 72.

Giornata più che positiva nell’ILCA 7 per Lorenzo Brando Chiavarini: l’italiano ha ottenuto un 21° e un quarto posto nelle due regate odierne e ha scalato ben 17 posizioni, issandosi in 13ma piazza con 69 punti netti. Questa grande rimonta ha permesso a Chiavarini di far entrare l’Italia nei Paesi virtualmente qualificati per i Giochi Olimpici (in questa classe si assegnano 16 pass e, visto che ogni nazione può conquistare al massimo un posto, il Bel Paese è attualmente 11° con Lorenzo) e di avvicinarsi lui stesso alla top ten, ora distante soltanto 3 punti. Lontano invece l’altro azzurro Dimitri Peroni, 30ma con 100. Dopo sei regate al comando ci questa gara c’è il britannico Michael Beckett con 11.

Nell’ILCA 6 è scesa dalla seconda posizione alla sesta la sorprendente Carolina Albano (oggi 10-16), che adesso è comunque ancora pienamente in corsa per entrare nella Medal Race (riservata alle migliori dieci dopo dieci regate) ed è virtualmente dentro alla top 16 che permette di prendere il pass non nominale per i Giochi Olimpici. Continua a faticare invece Chiara Benini Floriani, ora 31ma con 104 punti netti dopo il 34-10 di oggi. Più indietro Matilda Talluri, che oggi è sprofondata dalla 13ma alla 35ma posizione (44-44) con 111 punti netti, e Silvia Zennaro, 39ma piazza con 1118. Comanda la gara l’ungherese Maria Erdi con 20.

Niente da fare in casa Italia per Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabro nei 49er e Jana Germani/Giorgia Bertuzzi e Alexandra Stalder/Silvia Speri nei 49erFX. Queste tre coppie hanno chiuso le Gold Race rispettivamente in 18ma (146), 15ma (138) e 18ma (143) posizione e non hanno conquistato né l’accesso alle Medal Race né i pass olimpici per l’Italia. Discorso molto simile per Giacomo Ferrari e Bianca Caruso nel 470 misto: i due azzurri non sono riusciti a risalire oltre la 19ma posizione (5-2-30 oggi) e sono stati dunque eliminati prima della Medal Race. Anche per loro niente pass olimpico.

Foto: Pagina FB FIV