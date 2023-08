Vela, Mondiali 2023: Tita-Banti provano la fuga nei Nacra 17! Albano parte forte ed è in testa nell’ILCA 6

Terza giornata agrodolce per i colori azzurri ai Mondiali 2023 di vela olimpica a classi unificate, in corso di svolgimento nelle acque olandesi di L’Aia. Il programma della vigilia è stato rispettato appieno, in condizioni di vento più leggero rispetto a ieri, con lo svolgimento di tutte le regate di flotta nei Nacra 17, 49er, 49erFX, ILCA 6 e ILCA 7.

Ruolino di marcia sempre più impressionante nei Nacra 17 per i campioni olimpici in carica Ruggero Tita e Caterina Banti, semplicemente perfetti (1-1-1) quest’oggi nella flotta gialla e leader della generale in vista della Gold Fleet con un vantaggio di 6 punti sui tedeschi Kohlhoff/Stuhlemmer (2-4-1 oggi nella flotta blu) e 14 sui britannici Gimson/Burnet (3-5-5 nella blu).

Ancora in lizza per le medaglie gli altri equipaggi tricolori di punta Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei (6-2-3 nella gialla) e Vittorio Bissaro/Maelle Frascari (7-2-6 nella blu), in ottava e undicesima piazza a -10 e -17 dalla zona podio. Promossi in Gold Fleet anche Margherita Porro/Stefano Dezulian (2-13-RET), ventesimi ma molto distanti dalla top10.

Partenza da sogno a Den Haag nel singolo femminile ILCA 6 per Carolina Albano, che trova due ottimi piazzamenti nella flotta gialla (4-2) ed è in testa alla classifica generale a pari punti con l’ungherese Maria Erdi. Avvio solido, pur senza exploit clamorosi, anche da parte di Matilda Talluri (17-5) e Chiara Benini Floriani (14-14), 15ma e 23ma overall. Virtualmente escluse dalla Gold Fleet invece Giorgia Della Valle 64ma e Silvia Zennaro 93ma.

Un solo vero grande acuto in apertura di giornata ma bilancio complessivamente negativo in casa Italia dopo le prime due prove del singolo maschile ILCA 7. Alessio Spadoni (1-38 nella flotta gialla) e Dimitri Peroni (27-12 nella blu) sono i migliori azzurri in classifica, rispettivamente al 35° e 37° posto con un divario di 19 punti dalla top10 e di 7 dall’ultimo posto utile per la quota olimpica. Avvio di Mondiale disastroso per tutti gli altri, oltre la centesima posizione. Leader provvisorio della generale il croato Tonci Stipanovic con due primi posti parziali.

Si complica la rincorsa azzurra al pass diretto per Parigi 2024 nei 49erFX, anche se due coppie sono riuscite ad entrare nella Gold Fleet (riservata alle prime 25 classificate dopo le Qualifying Series). Alexandra Stalder/Silvia Speri (8-12-7 lo score odierno) dovranno rimontare dalla 16ma piazza e Jana Germani/Giorgia Bertuzzi (17-7-12) dalla 19ma, con la qualificazione in Medal Race distante ad oggi (al netto di eventuali squalifiche) rispettivamente 17 e 25 punti. Fuori dalla top25 (e quindi inserite nella Silver Fleet) Sofia Giunchiglia/Giulia Schio e Carlotta Omari/Sveva Carraro. Svezia in fuga con Bobeck/Netzler, che hanno accumulato 15 punti di margine sul Belgio di Maenhaut/Geurts.

Obiettivo Gold Fleet raggiunto tra i 49er solo da Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò (5-7-9), che recuperano altre due posizioni e si collocano al 18° posto assoluto con 61 punti, a -13 dalla top10 e dalla qualificazione a cinque cerchi. Fuori dai giochi in tal senso Simone Ferrarese/Leonardo Chistè (14-16-21), 36mi con 98 punti e relegati nella Silver Fleet. Resistono in vetta gli olandesi Lambriex/Van de Werken a quota 19 punti.

Foto: Pagina FB FIV