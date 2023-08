Vela, Mondiali 2023: Renna, Maggetti e Pianosi sognano in grande verso le Medal Series

Grandi emozioni anche nella settima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di vela olimpica a classi unificate, in corso di svolgimento a Den Haag (L’Aia, Paesi Bassi). Si sono disputate le prime due Medal Race e la selezione azzurra ha festeggiato il terzo titolo iridato in carriera nel Nacra 17 di Ruggero Tita/Caterina Banti (clicca qui per la cronaca), ma quest’oggi sono state protagoniste anche le flotte Gold di iQFoil, Kite e Laser (ora ILCA 6 e ILCA 7).

Avvio scoppiettante di Gold Fleet nel windsurf (tavola iQFoil) maschile per Nicolò Renna, che resiste al comando della generale grazie ad un parziale odierno di 1-11-4-3-1. Il campione europeo in carica, ormai ad un passo dal regalare all’Italia la quota olimpica per Parigi 2024, dovrà difendere un margine di 11.3 punti sul tedesco Sebastian Koerdel e di 12 sul padrone di casa olandese Luuc Van Opzeeland nelle ultime 6 prove per volare direttamente in Finale e garantirsi dunque un posto sul podio iridato. Tra alti e bassi, si trova in zona qualificazione per le Medal Series anche il secondo azzurro Luca Di Tomassi al 9° posto.

Grande rimonta in campo femminile per la campionessa del mondo in carica Marta Maggetti, che sale dall’ottava alla quarta piazza assoluta con 11-2-16-5-3 nelle prime prove Course di Gold Fleet. La cagliaritana si trova a -23 dalla leader britannica Emma Wilson e a -10 dal terzo posto dell’israeliana Katy Spychakov, che varrebbe l’accesso diretto in semifinale. Italia dunque molto vicina al pass per Parigi anche in questa classe, mentre Giorgia Speciale è scesa in 19ma posizione a -37 dalla top10 (in attesa dell’esito di una protesta potenzialmente favorevole) e dovrà superarsi nelle ultime 6 prove di flotta Gold per approdare in Medal Series.

Ottimo approccio in avvio di Gold Fleet nel Formula Kite maschile per Riccardo Pianosi, che mette a referto uno score di 7-7-12-5-1 balzando dal quinto al terzo posto overall con un distacco di 21 punti dal leader sloveno Toni Vodisek e di 20 dal singaporiano Max Maeder. Ticket olimpico in vista ma non ancora ufficiale per il Bel Paese, che rischia però di avere un solo rappresentante nelle Medal Series visto il calo di Lorenzo Boschetti (10-1-26-24-15), 13° assoluto a -16 dalla top10.

Qualificazione olimpica completamente in bilico invece per i colori azzurri nel Kite femminile, a causa della brutta prima giornata di Gold Fleet per Maggie Pescetto. La rider tricolore ha ottenuto un parziale di 26-16-19-19, scivolando dall’11° al 15° posto e conservando una sola lunghezza di margine sulla spagnola Gisela Pulido Borrell e sull’austriaca Alina Kornelli, prime delle escluse al momento dagli 8 slot nazionali validi per il pass. In leggera ripresa nel frattempo Sofia Tomasoni (18-11-16-11), 19ma a soli 6.6 punti dalla connazionale e a -30.6 punti dalla top10. Al comando qui la francese Lauriane Nolot.

Buone notizie nel singolo maschile ILCA 7, con Lorenzo Brando Chiavarini che si avvicina a -6 dalla top10 portandosi in 11ma posizione overall con uno score odierno di 37-1 nella Gold Fleet. Risale anche Dimitri Peroni, 20° a -31 dall’ingresso in Medal Race. Situazione molto favorevole dunque per l’Italia in ottica Parigi 2024 (in questa classe, come al femminile, si qualificano le prime 16 Nazioni), quando mancano solo due regate di flotta al termine delle Opening Series. Guida la classifica il britannico Michael Beckett.

Nel frattempo tiene botta nelle posizioni che contano Carolina Albano (21-8 oggi in Gold Fleet), ottava assoluta nell‘ILCA 6 a -22 dalla leader belga Emma Plasschaert e a -16 dalla zona podio in vista delle ultime due prove prima della Medal Race a punteggio doppio. La rivelazione italiana di questo Mondiale deve però pensare anche a difendere i 17 punti di vantaggio sull’11° posto della danese Anna Munch, per accedere alla regata finale. Obiettivo complicatissimo ma non impossibile per Chiara Benini Floriani, adesso 18ma (ottimo 9-3 odierno) a -35 dalla top10. Più distanti Silvia Zennaro e Matilda Talluri, 26ma e 42ma. Nazionale italiana ormai qualificata di fatto per Parigi nel singolo femminile, in attesa dell’ufficialità che arriverà domani.

Nel 470 misto infine sono state assegnate le medaglie al termine della Medal Race, con i giapponesi Okada/Yoshioka in trionfo (il successo era già stato ottenuto aritmeticamente ieri) davanti agli spagnoli Xammar Hernandez/Brugman Cabot e ai nipponici Isozaki/Seki.

Foto: Pagina FB FIV