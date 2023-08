Vela, Mondiali 2023: le speranze di medaglia dell’Italia e chi può stupire. Esame importante per Tita/Banti

Giornata di vigilia a L’Aia in vista della sesta edizione dei Campionati Mondiali di vela olimpica a classi unificate, primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Le acque olandesi del Mare del Nord verranno invase da oltre 1000 atleti, tutti a caccia delle medaglie e soprattutto del pass olimpico non nominale al primo tentativo utile.

Obiettivi ambiziosi per la flotta azzurra, che può contare su diversi equipaggi potenzialmente da podio per cercare di conquistare per la prima volta più di una medaglia in una singola edizione della rassegna iridata. Riflettori puntati in particolare sui catamarani volanti Nacra 17, con tre imbarcazioni italiane estremamente competitive in grado di competere anche per il titolo.

Ruggero Tita e Caterina Banti sono Campioni Olimpici, Mondiali ed Europei in carica, ma riconfermarsi sul trono globale non sarà assolutamente scontato. Le prime uscite stagionali infatti non sono state particolarmente brillanti (4° posto in Coppa del Mondo a Palma di Maiorca e 11° nella Settimana Olimpica Francese di Hyeres), con gli exploit tricolori che sono arrivati grazie a Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei (in trionfo al Test Event olimpico) e ai campioni iridati 2019 Vittorio Bissaro/Maelle Frascari (secondi al Trofeo Princesa Sofia).

Italia a caccia della top3 anche nell’iQFoil con il campione europeo in carica Nicolò Renna e Daniele Benedetti (in bilico fino all’ultimo la sua partecipazione) al maschile, oltre a Giorgia Speciale (reduce dalla quinta piazza nel Test Event marsigliese) e alla campionessa mondiale uscente Marta Maggetti in campo femminile, tuttavia il format di questo evento riserva spesso tante sorprese e colpi di scena nelle Medal Series dell’ultimo giorno.

Candidati al podio, seppur non nella prima fascia tra i grandi favoriti, anche Riccardo Pianosi e Lorenzo Boschetti nel Formula Kite, senza dimenticare Chiara Benini Floriani nel singolo femminile ILCA 6 e Jana Germani/Giorgia Bertuzzi tra i 49erFX. Rientrano infine nella categoria degli outsider Giacomo Ferrari/Bianca Caruso nel 470 misto ed i laseristi dell’ILCA 7 Lorenzo Brando Chiavarini e Alessio Spadoni.

Foto: Pagina FB FIV