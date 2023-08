Usyk-Dubois oggi, Mondiale pesi massimi 2023: orario, programma, tv, streaming

Oleksandr Usyk contro Daniel Dubois, il campione e l’uomo che intende emergere. La dicotomia tra questi due pugili è molto ampia, ma in palio c’è il titolo mondiale dei pesi massimi per le categorie IBO, WBO, IBF e WBA. Proprio quest’ultima categoria riguarda da vicino il britannico.

“Triple D”, infatti, si ritrova qui perché sfidante obbligatorio di Usyk secondo le richieste della WBA. Per il trentaseienne ucraino, di undici anni più avanti rispetto a Dubois, c’erano state trattative con Tyson Fury, poi è saltato tutto. Tanti i motivi per Usyk per farcela, il primo dei quali è ovviamente legato alla sua terra, l’Ucraina, ancora oggi devastata dalle continue rappresaglie russe. Si combatte a Wroclaw, in Polonia: per una volta, insomma, abbiamo una sede insolita eppure intrigante.

CALENDARIO USYK-DUBOIS, MONDIALE PESI MASSIMI 2023

MAIN EVENT: Daniel Dubois contro Oleksandr Usyk.

Denys Berinchyk-Anthony Yigit (leggeri)

Dmytro Mytrofanov-Hamzah Sheeraz (medi)

Daniel Lapin-Aro Schwartz (mediomassimi

Fiodor Czerkaszyn-Anauel Ngamissengue (medi)

Rafal Wolczecki-Roberto Arriaza (medi)

Vasile Cebotari-Joel Julio (welter)

Nursultan Amanzholov-Lazizbek Mullojonov (massimi)

Oleksandr Solomennikov-Piotr Gudel (piuma)

Aadam Hamed-TBA (superwelter)

Ziyad Almaayouf-Janos Penzes (superleggeri)

Bryce Mills-Damian Tymosz (superleggeri)

PROGRAMMA USYK-DUBOIS, MONDIALE PESI MASSIMI 2023: DOVE VEDERLO INT TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Primafila (pay per view)

Diretta streaming: non disponibile (Sky non fornisce Sky Go e Now Tv per Primafila)

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse