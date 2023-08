US Open 2023: Venus Williams dice subito addio a New York. Netta sconfitta con la belga Minnen

La belga Greet Minnen potrebbe aver messo la parola fine alla fantastica storia di Venus Williams agli US Open. La 43enne campionessa americana era alla ventiquattresima partecipazione in carriera allo Slam di casa e giocava quest’oggi la sua centesima partita a New York. Purtroppo una precaria condizione fisica non ha permesso di essere competitiva a Venus, che si è arresa con un doppio 6-1 all’avversaria in un’ora e un quarto di gioco.

Una partita nella quale non c’è stata davvero storia, con la numero 97 del mondo che ha dominato, concludendo con ventiquattro vincenti contro i dieci dell’americana. Williams ha avuto anche sei palle break, ma non è mai riuscita a sfruttarne una.

Inizio difficile per Venus, che ha perso subito in apertura il servizio. La due volte campionessa di New York (2000 e 2001) ha mancato tre occasioni dell’immediato controbreak, perdendo poi nuovamente la battuta nel game successivo. Anche nel quarto game Williams non è riuscita a sfruttare due palle per accorciare le distanze, con Minnen che si portata sul 4-0. La belga ha poi chiuso agevolmente sul 6-1 con un terzo break nel settimo gioco.

Williams ha una palla break in apertura di secondo set, ma non riesce a sfruttarla. L’americana perde poi a zero il servizio e Minnen allunga sul 4-0 con doppio break di vantaggio. Venus conquista almeno un game per l’onore, ma Minnen non concede nulla e si prende il secondo set ancora per 6-1.

FOTO: LaPresse