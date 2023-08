US Open 2023: tutti gli italiani presenti nelle qualificazioni. Plotone numeroso al maschile, spicca Fognini

Saranno diciotto i tennisti azzurri presenti nelle qualificazioni dello US Open 2023, ultimo torneo del Grande Slam della stagione. Un plotone davvero numeroso in campo maschile, con ben quindici partecipanti, mentre in quello femminile saranno solamente tre le italiane al via.

Tra gli uomini spicca ovviamente la presenza di Fabio Fognini, in quella che potrebbe essere anche la sua ultima partecipazione della carriera al Major newyorkese. Il ligure non è nemmeno testa di serie e potrebbe incrociare al secondo turno Flavio Cobolli.

L’Italia ha già nel tabellone principale Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. La speranza è ovviamente quella che possano aggiungersi altri azzurri. Giulio Zeppieri, Alessandro Giannessi e Riccardo Bonadio sono tutti nello stesso quadrante, capeggiato dallo spagnolo Jaume Munar. Ci proverà anche Luca Nardi, numero quindici del seeding, ed attenzione anche ad Andrea Vavassori.

Solo tre, come detto, invece le azzurre al via. Lucrezia Stefanini è testa di serie numero otto e ha ottime chance di accedere al main draw. Un obiettivo che sperano di centrare anche Nuria Brancaccio e Sara Errani, che hanno due esordi complicati.

TUTTI GLI ITALIANI PRESENTI NELLE QUALIFICAZIONI US OPEN 2023

UOMINI: Fabio Fognini, Mattia Bellucci, Alessandro Giannessi, Riccardo Bonadio, Giulio Zeppieri, Francesco Passaro, Federico Gaio, Fabio Agamenone, Flavio Cobolli, Stefano Travaglia, Raul Brancaccio, Edoardo Lavagno, Luca Nardi, Andrea Vavassori, Matteo Gigante

DONNE: Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Sara Errani

FOTO: LaPresse