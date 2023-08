Us Open 2023, risultati femminili 29 agosto. Pegula batte Giorgi, Bronzetti compie l’impresa contro Krejcikova. Bene Sabalenka, Jabeur e Trevisan, eliminata Garcia

È terminata poco fa la seconda giornata di incontri femminili agli US Open 2023. Tra la serata di ieri e la notte italiana si sono disputati gli ultimi 32 match (quelli della parte bassa del tabellone) validi per il primo turno e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Successi in due set per Aryna Sabalenka, Jessica Pegula e Ons Jabeur: la bielorussa (n.2 al mondo) supera la belga Maryna Zanevska per 6-3 6-2, la statunitense (n.3 WTA) batte l’italiana Camila Giorgi con un doppio 6-2 e la tunisina (n.5 del ranking) vince contro la colombiana Camila Osorio con il punteggio di 7-5 7-6(4). Eliminata invece a sorpresa la francese Caroline Garcia (n.7 al mondo), sconfitta dalla cinese Yafan Wang per 6-4 6-1.

Esordio positivo per la ceca Marketa Vondrosuova (n.9 del seeding), che riesce a battere la qualificata coreana Na-Lae Han per 6-3 6-0, e per le russe Daria Kasatkina (testa di serie n.13) e Liudmila Samsonova (n.14 del torneo), uscite vittoriose dalle rispettive partite contro la statunitense Alycia Parks (per 2-6 6-4 6-2) e l’americana Claire Liu (7-6 6-3). Escono invece subito inaspettatamente la ceca Barbora Krejcikova (n.12 del seeding), battuta dall’italiana Lucia Bronzetti (grande impresa dell’azzurra) per 6-4 7-6(3), e la croata Donna Vekic (testa di serie n.21), sconfitta dalla statunitense Sachia Vickery per 2-6 7-5 6-2. Oltre per Bronzetti (al secondo turno la nativa di Rimini affronterà la tedesca Eva Lys), l’Italia può festeggiare anche per Martina Trevisan, che riesce a imporsi in rimonta per 0-6 7-6(0) 7-6(8) contro la pericolosa kazaka Yulia Putintseva e si guadagna dunque il secondo turno contro la ceca Vondrousova.

Avanzano poi anche Madison Keys, Ekaterina Alexandrova, Qinwen Zheng e Karolina Pliskova. La statunitense (n.17 del seeding) vince contro l’olandese Arantxa Rus per 6-2 6-4, la russa (testa di serie n.22) elimina la canadese Leylah Fernandez con il punteggio di 7-6(4) 5-7 6-4, la cinese (n.23 del torneo) batte l’argentina Nadia Podoroska per 6-1 6-0 e la ceca Karolina Pliskova (n.25 del seeding) si impone contro la rumena Gabriela Ruse per 6-1 6-4. Niente da fare invece per la russa Anastasia Potapova (n.27 del torneo), superata dalla danese Clara Tauson per 7-6(4) 3-6 6-3, e la statunitense Venus Williams, sconfitta nettamente dalla belga Greet Minnen con un doppio 6-1.

Altre vittorie importanti sono infine quelle di Elina Svitolina e Marie Bozkova: l’ucraina (testa di serie n.26 ed ex numero 3 al mondo) vince contro la tedesca Anna-Lena Friedsam per 6-3 6-1, mentre la ceca (n.26 del seeding) fa fuori la statunitense Ashlyn Krueger con il punteggio di 7-5 6-4.

Qui di seguito tutti i risultati di giornata.

I RISULTATI DI GIORNATA

Y. Wang (CHN) (Q) – C. Garcia (FRA) (7) 6-4 6-1

K. Boulter (GBR) – D. Parry (FRA) 6-4 6-0

P. Stearns (USA) – V. Tomova (BUL) 6-3 6-4

C. Tauson (DEN) – A. Potapova (RUS) (27) 7-6 3-6 6-3

E. Alexandrova (RUS) (22) – L. Fernandez (CAN) 7-6 5-7 6-4

L. Tsurenko (UKR) – E. Jacquemot (FRA) (Q) 7-5 3-6 6-1

M. Trevisan (ITA) – Y. Putintseva (KAZ) 0-6 7-6 7-6

M. Vondrousova (CZE) (9) – N. Han (KOR) (Q) 6-3 6-0

L. Samsonova (RUS) (14) – C. Liu (USA) 7-6 6-3

T. Korpatsch (GER) – I. Begu (ROU) 6-3 6-2

Y. Wickmayer (BEL) (LL) – V. Zvonareva (RUS) 6-4 6-4

M. Keys (USA) (17) – A. Rus (NED) 6-2 6-4

E. Svitolina (UKR) (26) – A-L. Friedsam (GER) 6-3 6-1

A. Pavlyuchenkova (RUS) – F. Crawley (USA) (Q) 6-2 6-4

P. M. Tig (ROU) – R. Marino (CAN) 7-6 7-6

J. Pegula (USA) (3) – C. Giorgi (ITA) 6-2 6-2

O. Jabeur (TUN) (5) – C. Osorio (COL) 7-5 7-6

L. Noskova (CZE) – M. Brengle (USA) 6-2 6-1

P. Martic (CRO) – T. Maria (GER) 6-2 6-1

M. Bouzkova (CZE) (31) – A. Krueger (USA) (WC) 7-5 6-4

Q. Zheng (CHN) (23) – N. Podoroska (ARG) 6-1 6-0

K. Kanepi (EST) – B. Strycova (CZE) 6-4 6-4

E. Lys (GER) (Q) – R. Montgomery (USA) (WC) 6-2 6-1

L. Bronzetti (ITA) – B. Krejcikova (CZE) (12) 6-4 7-6

D. Kasatkina (RUS) (13) – A. Parks (USA) 2-6 6-4 6-2

S. Kenin (USA) – A. Bogdan (ROU) 7-6 6-4

G. Minnen (BEL) (Q) – V. Williams (USA) (WC) 6-1 6-1

S. Vickery (USA) (Q) – D. Vekic (CRO) (21) 2-6 7-5 6-2

Ka. Pliskova (CZE) (25) – G. Ruse (ROU) (Q) 6-1 6-4

C. Burel (FRA) – C. Dolehide (USA) 6-4 6-3

J. Burrage (GBR) – A. Blinkova (RUS) 6-3 6-4

A. Sabalenka (BLR) (2) – M. Zanevska (BEL) 6-3 6-2

Foto: LaPresse