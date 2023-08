US Open 2023, quanti punti difende Jannik Sinner? I quarti di finale dello scorso anno ne valgono 360

Al via degli US Open 2023 Jannik Sinner sarà sesto sia nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 28 agosto, che in quello virtuale ad inizio torneo: l’azzurro avrà 4645 punti nella classifica ufficiale, mentre in quella virtuale successiva ripartirà da quota 4285, dovendo scartare i 360 punti dei quarti di finale degli US Open 2022.

L’azzurro, infatti, verrà virtualmente superato dal greco Stefanos Tsitsipas, il quale, scartando appena 10 punti, dati dalla prematura eliminazione al primo turno dello scorso anno, si ritroverà in quinta posizione virtuale, a quota 4570, dunque davanti a Jannik Sinner.

Al contrario, l’azzurro approfitterà del crollo in classifica accusato dal norvegese Casper Ruud, finalista dell’edizione 2022, il quale proprio per questo motivo vedrà evaporare ben 1200 punti, ovvero poco più di un quarto del proprio patrimonio, attestandosi a quota 3515, scivolando fino al nono posto.

RANKING ATP VIRTUALE AL VIA DEGLI US OPEN 2023

(Scartati i risultati degli US Open 2022)

1 Novak Djokovic 9795

2 Carlos Alcaraz 7815

3 Daniil Medvedev 6080

4 Holger Rune 4700

5 Stefanos Tsitsipas 4570

6 Jannik Sinner 4285

7 Andrey Rublev 4155

8 Taylor Fritz 3595

9 Casper Ruud 3515

10 Alexander Zverev 2670

11 Alex de Minaur 2505

12 Tommy Paul 2480

13 Felix Auger-Aliassime 2330

14 Frances Tiafoe 2330

15 Karen Khachanov 2125

Foto: LaPresse