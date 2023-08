US Open 2023, quando esordiranno Sinner, Berrettini e Musetti? Il programma dei primi due giorni a New York

Da lunedì 28 agosto si farà sul serio. Per due settimane New York sarà la capitale del tennis mondiale, gli US Open 2023 saranno la Stella Polare degli appassionati e nella giornata di ieri è stato definito il tabellone principale del singolare maschile e femminile. Annesso a questo, è noto anche l’ordine di gioco dei primi due giorni, relative alle parti di tabellone interessante.

A dare il via alle danze saranno la parte alta del main draw femminile e quella bassa del tabellone maschile, mentre nel giorno successivo sarà l’opposto: la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del femminile. Questo significa che spetterà Novak Djokovic esordire nel day-1, lo stesso in cui saranno in azione Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato in casa Italia. Sul versante femminile sarà la campionessa in carica, Iga Swiatek, a catalizzare l’attenzione con l’americana Coco Gauff, la kazaka Elena Rybakina e la ceca Karolina Muchova. Tra le fila azzurre Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini scenderanno in campo.

Martedì 29 sarà il giorno in cui Carlos Alcaraz, campione dell’edizione 2022, e Jannik Sinner giocheranno come Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev. Tra le donne, Aryna Sabalenka e Ons Jabeur saranno le osservate speciali, con Camila Giorgi, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti a chiudere il cerchio in casa Italia.

IL PROGRAMMA DEI PRIMI DUE GIORNI US OPEN 2023

Monday:

Top half of the women’s draw

Bottom half of the men’s draw Tuesday:

Bottom half of the women’s draw

Top half of the men’s draw — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

IL TABELLONE MASCHILE

PARTE ALTA

(1) C. Alcaraz ESP vs D. Koepfer GER

L. Harris RSA vs G. Pella ARG

B. van de Zandschulp NED vs J. Thompson AUS

D. Galan COL vs (26) D. Evans GBR

(24) T. Griekspoor NED vs A. Fils FRA

J. Kubler AUS vs M. Arnaldi ITA

T. Kokkinakis AUS vs QUALIFIER

A. Shevchenko RUS vs (16) C. Norrie GBR

(12) A. Zverev GER vs A. Vukic AUS

D. Altmaier GER vs C. Lestienne FRA

A. Murray GBR vs C. Moutet FRA

A. Molcan SVK vs (19) G. Dimitrov BUL

(30) T. Etcheverry ARG vs QUALIFIER

S. Wawrinka SUI vs Y. Nishioka JPN

L. Sonego ITA vs QUALIFIER

Y. Hanfmann GER vs (6) J. Sinner ITA

(3) D. Medvedev RUS vs A. Balazs HUN

M. Purcell AUS vs C. O’Connell AUS

K. Nishikori JPN vs QUALIFIER

S. Baez ARG vs (27) B. Coric CRO

(23) N. Jarry CHI vs L. Van Assche FRA

A. Ramos-Vinolas ESP vs A. Michelsen USA

Y. Wu CHN vs D. Lajovic SRB

(13) A. de Minaur AUS vs QUALIFIER

(11) K. Khachanov RUS vs M. Mmoh USA

F. Diaz Acosta ARG vs J. Isner USA

R. Albot MDA vs J. Draper GBR

M. Huesler SUI vs (17) H. Hurkacz POL

(29) U. Humbert FRA vs M. Berrettini ITA

D. Schwartzman ARG vs A. Rinderknech FRA

G. Monfils FRA vs QUALIFIER

E. Ruusuvuori FIN vs (8) A. Rublev RUS

PARTE BASSA

(5) C. Ruud NOR vs QUALIFIER

J. Wolf USA vs Z. Zhang CHN

R. Hijikata AUS vs P. Kotov RUS

M. Fucsovics HUN vs (31) S. Korda USA

(22) A. Mannarino FRA vs Y. Watanuki JPN

R. Gasquet FRA vs F. Marozsan HUN

S. Ofner AUT vs N. Borges POR

L. Tien USA vs (10) F. Tiafoe USA

(14) T. Paul USA vs QUALIFIER

R. Safiullin RUS vs M. Cecchinato ITA

I. Ivashka BLR vs J. Cerundolo ARG

M. Giron USA vs (21) A. Davidovich Fokina ESP

(25) A. Bublik KAZ vs D. Thiem AUT

P. Cachin ARG vs B. Shelton USA

A. Karatsev RUS vs J. Lehecka CZE

R. Carballes Baena ESP vs (4) H. Rune DEN

(7) S. Tsitsipas GRE vs M. Raonic CAN

A. Popyrin AUS vs QUALIFIER

Q. Halys FRA vs B. Bonzi FRA

S. Kwon KOR vs (28) C. Eubanks USA

(18) L. Musetti ITA vs QUALIFIER

G. Barrere FRA vs QUALIFIER

M. Kecmanovic SRB vs J. Varillas PER

S. Johnson USA vs (9) T. Fritz USA

(15) F. Auger-Aliassime CAN vs M. McDonald USA

H. Dellien BOL vs QUALIFIER

J. Vesely CZE vs QUALIFIER

(20) F. Cerundolo ARG vs QUALIFIER

(32) L. Djere SRB vs B. Nakashima USA

QUALIFIER vs QUALIFIER

B. Zapata Miralles ESP vs E. Quinn USA

A. Muller FRA vs (2) N. Djokovic SRB

IL TABELLONE FEMMINILE

PARTE ALTA

(1) I. Swiatek POL vs R. Peterson SWE

C. Ngounoue USA vs D. Saville AUS

L. Davis USA vs D. Kovinic MNE

(29) E. Cocciaretto ITA vs QUALIFIER

(20) J. Ostapenko LAT vs J. Paolini ITA

A. Cornet FRA vs E. Avanesyan RUS

J. Grabher AUT vs X. Wang CHN

B. Pera USA vs (16) V. Kudermetova RUS

(11) P. Kvitova CZE vs C. Bucsa ESP

C. Wozniacki DEN vs QUALIFIER

J. Brady USA vs QUALIFIER

A. Sasnovich BLR vs (24) M. Linette POL

(32) E. Mertens BEL vs QUALIFIER

D. Collins USA vs L. Fruhvirtova CZE

M. Andreeva RUS vs QUALIFIER

(6) C. Gauff USA vs QUALIFIER

(4) E. Rybakina KAZ vs M. Kostyuk UKR

P. Udvardy HUN vs A. Tomljanovic AUS

A. Kalinskaya RUS vs K. Siniakova CZE

K. Day USA vs (30) S. Cirstea ROU

(18) V. Azarenka BLR vs F. Ferro FRA

L. Zhu CHN vs M. Sherif EGY

M. Betova RUS vs QUALIFIER

K. Rakhimova RUS vs (15) B. Bencic SUI

(10) K. Muchova CZE vs S. Hunter AUS

M. Frech POL vs E. Navarro USA

V. Gracheva FRA vs T. Townsend USA

S. Stephens USA vs (19) B. Haddad Maia BRA

(28) A. Kalinina UKR vs S. Sorribes Tormo ESP

X. Wang CHN vs QUALIFIER

A. Schmiedlova SVK vs K. Baindl UKR

R. Masarova ESP vs (8) M. Sakkari GRE

PARTE BASSA

(7) C. Garcia FRA vs QUALIFIER

K. Boulter GBR vs D. Parry FRA

P. Stearns USA vs V. Tomova BUL

C. Tauson DEN vs (27) A. Potapova RUS

(22) E. Alexandrova RUS vs L. Fernandez CAN

B. Andreescu CAN vs L. Tsurenko UKR

M. Trevisan ITA vs Y. Putintseva KAZ

(9) M. Vondrousova CZE vs QUALIFIER

(14) L. Samsonova RUS vs C. Liu USA

I. Begu ROU vs T. Korpatsch GER

QUALIFIER vs QUALIFIER

A. Rus NED vs (17) M. Keys USA

(26) E. Svitolina UKR vs A. Friedsam GER

A. Pavlyuchenkova RUS vs QUALIFIER

P. Tig ROU vs R. Marino CAN

C. Giorgi ITA vs (3) J. Pegula USA

(5) O. Jabeur TUN vs C. Osorio COL

L. Noskova CZE vs M. Brengle USA

T. Maria GER vs P. Martic CRO

A. Krueger USA vs (31) M. Bouzkova CZE

(23) Q. Zheng CHN vs N. Podoroska ARG

B. Strycova CZE vs K. Kanepi EST

R. Montgomery USA vs QUALIFIER

L. Bronzetti ITA vs (12) B. Krejcikova CZE

(13) D. Kasatkina RUS vs A. Parks USA

A. Bogdan ROU vs S. Kenin USA

P. Badosa ESP vs V. Williams USA

(21) D. Vekic CRO vs QUALIFIER

(25) K. Pliskova CZE vs QUALIFIER

C. Dolehide USA vs C. Burel FRA

A. Blinkova RUS vs J. Burrage GBR

M. Zanevska BEL vs (2) A. Sabalenka BLR

