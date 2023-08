US Open 2023, Novak Djokovic passeggia e i suoi rivali fanno harakiri nella parte bassa del tabellone

Con irrisoria facilità. Novak Djokovic prosegue la sua avventura negli US Open, lasciando le briciole allo spagnolo Zapata Miralles al secondo turno. Troppa la differenza tra i due e per il campione serbo un buon modo per confermare il suo status di grande protagonista del torneo. Senza sprecare troppe energie, Nole ha concesso appena sei game al suo avversario e sul suo cammino le porte verso quel che conta appare decisamente in discesa.

Senza guadare troppo in là, il prossimo avversario sarà il connazionale Laslo Djere, che specie su questa superficie non può rappresentare una minaccia, salvo sorprese incredibili. In tutto questo, i rivali più “qualificati” hanno fatto harakiri e il riferimento è alle quattro teste di serie che hanno lasciato New York.

Le sconfitte che hanno fatto più rumore sono state quelle di Casper Ruud e di Stefanos Tsitsipas, rispettivamente n.5 e n.7 del seeding. Il greco ha dovuto subire la rimonta del qualificato elvetico Dominic Stricker, capace di spuntarla 6-3 al quinto set. Una bella partita e la conferma che in questo Slam per l’ellenico sono sempre poche soddisfazioni: in sei apparizioni dal 2018 a oggi, Tsitsipas non ha mai raggiunto la seconda settimana, dovendo incassare due eliminazione al primo turno, due al secondo e altrettante al terzo.

Pesante anche la battuta d’arresto di chi l’anno passato aveva raggiunto la Finale, ovvero il norvegese. Si era già compreso che Ruud non fosse in una grande condizione, visti i riscontri poco lusinghieri nei 1000 in Canada e a Cincinnati. Nel primo turno, le sofferenze contro l’americano Emilio Nava avevano posto l’accento su una forma non eccelsa e il ko al quinto set (6-2) contro il cinese Zhizhen Zhang si spiega un po’ così. Per Casper è la terza eliminazione al secondo turno in uno Slam quest’anno. Un dato su cui riflettere.

Nella giornata delle “stelle cadenti”, hanno dato il loro “contributo” l’americano Christopher Eubanks e l’argentino Francisco Cerundolo, che hanno perso contro il francese Bonzi e il ceco Vesely. Di tutto questo, potrà approfittare Djokovic, che forse solo a livello di quarti potrebbe incrociare uno tennista come Taylor Fritz, che potrebbe tentare di ostacolarlo.

Foto: LaPresse