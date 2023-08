US Open 2023: Lorenzo Sonego comincia bene e liquida in tre set Moreno de Alboran

Buona la prima per Lorenzo Sonego agli US Open 2023. Il sorteggio era stato sicuramente favorevole con il piemontese, che non ha sbagliato nulla contro il qualificato americano Nicolas Moreno de Alboran, numero 139 della classifica mondiale. L’azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in due ore e diciassette minuti di gioco.

Da valutare sicuramente il problema al braccio avuto da Sonego sul finire del terzo set. Il piemontese ha comunque giocato una buona partita, concludendo con cinque ace e ventotto vincenti. Sono, invece, ventisei gli errori non forzati dell’azzurro contro i trentacinque dell’avversario.

Sonego ha subito tre palle break in un interminabile secondo gioco, ma Moreno de Alboran riesce ad annullarle. Il piemontese se ne procura altre due nel quarto gioco e questa volta riesce a strappare il servizio all’avversario. Sonego non concede nulla nei propri turni in battuta, conserva il break di vantaggio e va a chiudere sul 6-3 il primo set.

Sulla scia del set vinto, il numero trentanove del mondo comincia fortissimo nella seconda frazione ed ottiene il break in apertura. L’americano ha una reazione d’orgoglio nel quarto gioco e trova il controbreak. Sonego, però, torna immediatamente avanti di un break, togliendo la battuta all’avversario nel game successivo. Un copione che si ripete anche tra ottavo e nono game. visto che Moreno de Alboran pareggia sul 4-4, ma Sonego torna subito avanti 5-4. L’azzurro chiude poi il secondo set sul 6-4.

La partita è ormai in discesa per il nativo di Torino, che è in pieno controllo del match. Sonego toglie subito in apertura la battuta all’avversario e poi raddoppia il break di vantaggio nel terzo game, salendo 3-0. Purtroppo Sonego deve richiedere l’intervento del fisioterapista durante il quarto gioco, nel quale annulla anche una palla break, restando avanti 4-0. Alla fine l’azzurro si prende il terzo set per 6-2 e conquista la vittoria.

Adesso per Sonego potrebbe esserci un derby azzurro al secondo turno. Infatti il piemontese attende il vincente del match tra Jannik Sinner ed il tedesco Yannick Hanfmann. Sarebbe la terza sfida nell’anno tra Sinner e Sonego, con l’altoatesino che si è imposto nelle precedenti sfide a Montpellier ed Halle.

FOTO: LaPresse