US Open 2023: Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 6

Nonostante la brutta sconfitta di ieri all’esordio nel Masters 1000 di Cincinnati, per Jannik Sinner è confermata la testa di serie numero 6 per l’ultimo Grand Slam stagionale, gli US Open.

L’azzurro ha infatti sfruttato la sconfitta di Stefanos Tsitsipas con il polacco Hubert Hurkacz per confermare la propria classifica a livello ATP, da lunedì sarà sempre in sesta posizione.

L’ellenico era l’unico che poteva scavalcare Jannik in graduatoria: confermate dunque in vista dello Slam sul cemento americano le teste di serie dalla tre alla otto. Ricordiamo che Sinner, con un’impresa, avrebbe potuto addirittura puntare alla quattro, evitando dunque gli spauracchi fino alle semifinali.

Curiosità invece per i primi due posti: a giocarsela ovviamente Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Foto: Lapresse