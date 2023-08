US Open 2023: Jannik Sinner domina contro Hanfmann all’esordio ed ora il derby con Sonego

Nessun problema per Jannik Sinner all’esordio negli US Open 2023. Il numero uno d’Italia ha sconfitto agevolmente il tedesco Yannick Hanfmann, numero 54 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-1 6-1 in due ore e diciotto minuti di gioco. Davvero un ottimo esordio per l’altoatesino, che adesso dovrà fronteggiare un derby azzurro al secondo, visto che il prossimo avversario di Jannik sarà Lorenzo Sonego.

Sinner ha concesso appena quattro game al tedesco (vittoria più netta in carriera a livello Slam per l’azzurro), chiudendo anche senza break subiti. Il numero sei del mondo ha chiuso con cinque ace, vincendo il 79% dei punti con la prima di servizio. Uguale il numero dei vincenti (30 a testa) con il tedesco, però, che ha commesso molti più errori non forzati (31 contro 22).

Ottimo avvio di partita per Jannik, che spinge subito da fondo e mette pressione all’avversario. Dall’altra parte Hanfmann fatica a tenere il ritmo dell’italiano e perde immediatamente la battuta. Sinner scappa sul 3-0 ed è assolutamente in pieno controllo del match. Nell’ottavo gioco l’azzurro si porta sullo 0-40, ma manca quattro set point consecutivi. Poco importa, perchè nel turno successivo Sinner tiene a zero il servizio e chiude sul 6-3.

Ancora più agevole il secondo set. Le accelerazioni di Sinner fanno malissimo ad Hanfmann, che non riesce proprio a gestire il palleggio con l’azzurro. Jannik scappa sul 4-0 con doppio break di vantaggio e praticamente ipoteca anche la seconda frazione. Hanfmann fatica tantissimo a vincere il quinto game ed in quello successivo si procura due palle break. Jannik le gestisce bene e salva il servizio, ottenendo poi lui a sua volta il break nel settimo gioco, vincendo il set per 6-1.

Sinner deve subito fronteggiare due palle break in apertura di terzo set, ma le annulla prima con un bel vincente di rovescio e poi con una palla corta che sorprende il tedesco. Il quarto gioco è quello spartiacque nel set, con Sinner che alla quarta occasione riesce a strappare la battuta al tedesco, portandosi poi sul 4-1. Sinner non si ferma più e ottiene il break anche nel sesto game, andando poi a chiudere sul 6-1. Biglietto prenotato per il derby al secondo turno con Sonego.

