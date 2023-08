US Open 2023, Jannik Sinner: “Abbiamo lavorato sul servizio. Voglio essere più imprevedibile”

Buona la prima per Jannik Sinner agli US Open 2023. Il tennista di San Candido ha sconfitto nettamente il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-3 6-1 6-1, in quella che è stata la vittoria più netta a livello Slam del numero sei del mondo. Una prestazione di altissimo livello per Jannik, che ora al secondo turno se la vedrà contro Lorenzo Sonego.

Queste le prime parole di Sinner ai microfoni di SuperTennis proprio alla fine della partita: “Sono molto soddisfatto e volevo partire bene in un torneo per me speciale. Normalmente mi sento abbastanza bene su questi campi e stasera l’ho fatto vedere”.

Sinner è reduce da una trasferta americana che lo ha visto conquistare il primo 1000 della carriera a Toronto e poi uscire subito a Cincinnati. Questa eliminazione, però, potrebbe essere stato un bene per Jannik: “Uscire subito a Cincinnati mi ha permesso di lavorare tanto la scorsa settimana e abbiamo avuto tanto tempo per essere pronti. Fisicamente mi sento bene e vediamo come va avanti”.

Un’ottima prova anche al servizio per l’altoatesino, che ha mostrato anche numerosi variazioni rispetto al passato: “Il movimento va sempre meglio ed anche il timing con la palla. In questa settimana abbiamo lavorato tanto e abbiamo aggiunto anche il taglio e una maggiore direzione sulla palla. Cerchiamo di essere più imprevedibili con il servizio. Sono contento e c’è sicuramente tanto lavoro dietro”.

Sul derby azzurro al prossimo turno: “E’ sempre bello giocare contro Lorenzo e sarà sicuramente una bella partita. Siamo amici e purtroppo solo uno riuscirà a vincere. Sarà sicuramente una bella battaglia”.

FOTO: LaPresse