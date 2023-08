US Open 2023, cosa cambierebbe a Sinner da testa di serie n.6? Possibili incroci e avversari

I benefici del successo nel Masters 1000 di Toronto, per Jannik Sinner, riguarderanno sicuramente la classifica ATP e la Race to Turin, ma, di riflesso, non è di poco conto neppure il vantaggio che l’azzurro avrà in sede di sorteggio degli US Open 2023, ultimo Slam stagionale.

I 1000 punti incamerati in Canada consentono all’azzurro di essere già aritmeticamente certo di essere tra i primi 8 del ranking al termine del Masters 1000 di Cincinnati, ovvero nella classifica di lunedì prossimo, che sarà utile per determinare le 32 teste di serie del torneo di New York.

In parole povere Sinner è già certo di evitare agli US Open i primi 4 della classifica fino ai quarti: questo discorso, infatti, vale per i quattro tennisti tra la quinta e l’ottava testa di serie, dunque ritrovarsi in una piuttosto che in un’altra di queste quattro posizioni per Sinner è del tutto indifferente ai fini del sorteggio.

In un solo caso la musica cambierebbe per l’azzurro: considerando i punti che verranno scartati in questa settimana, a Cincinnati Sinner si troverà già in piena corsa per il numero 4 del ranking ATP, partendo in questa lotta a 5 di poco alle spalle di Rune e Ruud, ma già davanti a Rublev e Tsitsipas.

Nel caso in cui Sinner riuscisse a spuntarla in questa corsa al numero 4 del mondo (ricalcando così la posizione già rivestita nella Race to Turin), l’azzurro sarebbe certo di poter sfidare solo in semifinale agli US Open uno tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

LE FASCE DEL SORTEGGIO AGLI US OPEN

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine con gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

POSSIBILI INCROCI E AVVERSARI DI SINNER

L’elenco delle teste di serie sarà stabilito secondo il ranking di lunedì 21 agosto.

Jannik Sinner, nel caso in cui si trovi tra il numero 5 ed il numero 8, potrà incontrare i primi quattro del seeding soltanto ai quarti, ma agli ottavi potrà incontrare una delle teste di serie dalla 9 alla 12. Ai sedicesimi il possibile incrocio con una delle teste di serie dalla 25 alla 32, infine al primo ed al secondo turno sarà sfida certa con un tennista non inserito tra le teste di serie.

Nel caso in cui l’azzurro si ritrovi al numero 4, invece, potrebbe incontrare i primi 2 del seeding soltanto in semifinale, incrociando ai quarti un tennista tra il numero 5 ed il numero 8, ed agli ottavi una delle teste di serie dalla 13 alla 16. Ai sedicesimi il possibile incrocio con una delle teste di serie dalla 25 alla 32, infine al primo ed al secondo turno sarà sfida certa con un tennista non inserito tra le teste di serie.

Foto: LaPresse