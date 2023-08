US Open 2023, Camila Giorgi: “Non penso di aver giocato male, non sono arrabbiata”

Fin dal sorteggio del primo turno degli US Open 2023 le possibilità di Camila Giorgi sembrano essere davvero minime ed infatti contro Jessica Pegula non c’è stato niente da fare per la marchigiana. L’americana, testa di serie numero tre, si è imposta con un doppio 6-2 in poco meno di un’ora e mezza di gioco, qualificandosi per il secondo turno.

Una partita a senso unico, con Pegula che ha dominato sia nel primo sia nel secondo set. Dall’altra parte una Giorgi, che non era al massimo della condizione, visto anche il ritiro a Cincinnati con la canadese Marino. Queste le sue prime parole ai microfoni dei giornalisti: “Sinceramente non penso di aver giocato male e non sono nemmeno arrabbiata con me stessa”.

Continua Giorgi sul suo avvicinamento allo Slam americano, dopo le ultime difficili settimane: “Sono stata dieci giorni senza giocare e poi sono arrivata a New York solo qualche giorno fa”.

Gli impegni delle prossime settimane: “Dopo qualche giorno a New York, tornerò a casa. Penso che giocherò a Guadalajara, anche se dovrò ancora valutare il calendario dei tornei. Non giocherò in Asia”

Dichiarazioni da Vanni Gibertini

FOTO: LaPresse