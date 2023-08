Triathlon, Test Event olimpico a Parigi: i convocati dell’Italia, attenzione alle condizioni della Senna

Quando manca meno di un anno alle Olimpiadi di Parigi 2024, la capitale francese ospiterà il Test Event di triathlon. L’appuntamento è dal 17 al 20 agosto, quando verrà provati i tracciati di gara a cinque cerchi. L’Italia sarà presente all’appuntamento con otto azzurri, equamente suddivisi tra uomini e donne.

Alice Betto, Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Ilaria Zane, Michele Sarzilla, Gianluca Pozzatti, Nicolò Strada e Alessio Crociani proveranno a mettersi in questo appuntamento che fa da antipasto ai Giochi. Le gare individuali sono previste il 17-18 agosto, mentre il 20 agosto avrà luogo la staffetta mista.

Partenza e arrivo sul Ponte Alexandre III e passaggi multipli sui Campi Elisi. Le distanze saranno quelle olimpiche: 1.5 km di nuoto (due giri), 40 km di ciclismo (sette giri) e 10 km di corsa (quattro giri) nelle prove singole e 300 m di nuoto, 5.8 km in bicicletta (due giri) e 1.8 km di corsa per ciascun frazionista. Le gare potranno svolgersi nel format del duathlon qualora le condizioni dell’acqua del fiume Senna dovessero rimanere al di sotto degli standard accettabili per la salvaguardia della salute dei triathleti.

CONVOCATI ITALIANI TEST EVENT TRIATHLON

Foto: FITRI