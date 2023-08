Tour de l’Avenir 2023: l’Italia punta al podio con Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari

Un’Italia arrembante quella che si presenta al via da Carnac, domenica, dell’edizione numero 59 del Tour de l’Avenir, una delle corse più importanti della categoria under 23, nella quale si corre per nazioni e non per club.

La squadra azzurra nella passata edizione non è riuscita a salire sul podio, ma ha portato a casa un successo di tappa con l’attuale campione del mondo a cronometro Lorenzo Milesi. Nel 2021 invece la terza piazza per Filippo Zana nella manifestazione vinta da Tobias Johannessen.

A guidare la pattuglia tricolore nuovamente Davide Piganzoli: l’uomo della Eolo-Kometa chiuse quinto nel 2022 e punta a migliorare il piazzamento, magari centrando il podio. Con lui a giocarsi il ruolo di capitano il giovane Giulio Pellizzari: già protagonista al Tour of the Alps tra i grandi, cerca il definitivo salto di qualità per poi puntare al World Tour.

La compagine tricolore guidata da Marino Amadori punta a valorizzare anche Francesco Busatto, ormai in pianta stabile tra i professionisti, ed Alessandro Pinarello, altro uomo abile in salita: entrambi supporteranno i capitani ma si proveranno a giocare anche qualcosa a livello personale in una frazione.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi