Tour de l’Avenir 2023: capolavoro del messicano Isaac Del Toro, Piganzoli 2° nella generale, bene Pellizzari

Spettacolare tappa per il Tour de l’Avenir 2023. Nella sesta frazione di soli 65 chilometri arrivo in vetta sul Col de la Loze che ha visto ovviamente il testa a testa tra gli scalatori. Ad imporsi a sorpresa è il messicano Isaac Del Toro che aveva già sfiorato la vittoria due giorni fa in quel di Evaux-les-Bains.

Sul finale testa a testa tra Del Toro e lo statunitense Matthew Riccitello che si è arreso proprio in cima, ma può consolarsi con la leadership in classifica generale.

Bene l’Italia: terza piazza per Davide Piganzoli, staccato di 29” e al momento secondo in classifica generale, mentre quarto è Giulio Pellizzari a 1’14”.

Tutto comunque apertissimo: domani due semitappe con la cronoscalata a Les Karellis e l’arrivo a Val-Cenis Col du Mont Cenis che risulteranno sicuramente decisivi.

Foto: Lapresse