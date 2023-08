Tiro con l’arco, Mondiali 2023: azzurri eliminati prima dei quarti nell’individuale

Si conclude con un po’ di amaro in bocca la sessione mattutina della terza giornata dei Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Berlino fino a domenica 6 agosto. Avvio di day-3 riservato alle eliminatorie delle competizioni individuali di ricurvo, andate in scena sul prato di Maifeld in condizioni meteo estremamente difficili a livello di vento.

Punteggi inevitabilmente più bassi che hanno provocato tanti colpi di scena sin dai primi turni in entrambi i tabelloni, ma purtroppo nessun italiano è riuscito a raggiungere i quarti di finale (in programma domenica, l’ultimo giorno). Peccato per Mauro Nespoli, vincitore dell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Medellin, eliminato agli ottavi dal quotato brasiliano Marcus D’Almeida per 1-7 dopo aver regolato nettamente il thailandese Tanapat Pathairat, l’australiano Jai Crawley ed il messicano Caleb Urbina.

Fuori dai giochi già al primo turno gli altri due componenti del terzetto tricolore Campione d’Europa (e qualificato per le semifinali in questo Mondiale), con Federico Musolesi e Alessandro Paoli che si sono fatti sorprendere rispettivamente dal finlandese Antti Tekoniemi e dall’australiano Peter Boukouvalas. Da segnalare la presenza ai quarti di 8 arcieri provenienti da 8 Paesi diversi (Indonesia, Giappone, Olanda, Canada, Brasile, Corea del Sud, Turchia e Cile).

Stop agli ottavi per la migliore delle azzurre in mattinata, Chiara Rebagliati, che ha ceduto il passo alla giapponese Tomomi Sugimoto per 2-6 dopo aver battuto nel suo cammino la georgiana Medea Gvinchidze e due avversarie di grande valore come la giovane stella emergente messicana Angela Ruiz e la britannica Bryony Pitman. Lucilla Boari è uscita di scena ai sedicesimi per mano dell’indonesiana Diananda Choirunisa, mentre Tatiana Andreoli si è fermata al secondo turno contro l’olandese Gaby Schloesser. Corea del Sud in grande spolvero dopo la batosta di ieri (ko agli ottavi nel team event) con tutte e tre le ragazze nella top8.

Foto: European Games 2023