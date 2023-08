Tiro con l’arco, Italia in finale per il bronzo ai Mondiali con Nespoli e Andreoli nella prova a coppie miste!

L’Italia si conferma grande protagonista sul prato di Maifeld nella seconda giornata dei Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Berlino. Dopo la splendida cavalcata mattutina del terzetto maschile fino alle semifinali (che si svolgeranno venerdì, con in palio il pass olimpico per Parigi 2024), nel primo pomeriggio il movimento azzurro del ricurvo ha raggiunto un altro risultato prestigioso grazie a Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli.

Il Bel Paese si è reso protagonista infatti di un percorso esaltante nel tabellone della prova a coppie miste di arco olimpico (specialità presente a partire da Tokyo 2020 nel programma a cinque cerchi), accedendo allo spareggio per il bronzo in programma sempre venerdì 4 agosto contro il temibile duo taiwanese composto da Lei Chien-Ying e Tang Chih-Chun.

Andreoli e Nespoli, 13mi del seeding in base ai risultati del ranking round di ieri, hanno debuttato con una buona vittoria sulla Colombia di Ana Maria Rendon e Jorge Enriquez per 5-1 (38-37, 35-35, 38-34). Agli ottavi i nostri portacolori erano chiamati ad una prestazione di grande spessore contro i quotati indiani n.4 del seeding Ankita Bhakat e Dhiraj Bommadevara, che hanno pagato dazio allo shoot-off per 17-16 (37-35, 35-36, 37-39 e 36-34 i parziali dei set precedenti) lasciando via libera al duo italico.

Nespoli-Andreoli, dopo aver perso la prima volée dei quarti per 34-38, sono riusciti successivamente a restringere notevolmente la rosata dominando tre set di seguito (38-35, 38-37, 39-36) e regolando per 6-2 i fortissimi Stati Uniti di Brady Ellison e Casey Kaufhold. Nulla da fare poi in semifinale contro i maestri sudcoreani Kim Woojin e Sihyeon Lim, che hanno regolato la nostra coppia in tre volée per 37-36, 38-35 e 38-33 raggiungendo la Germania nella finalissima per la medaglia d’oro.

Passando alla divisione compound, è sfumata ai quarti per l’Italia la possibilità di una medaglia nel Mixed Team dopo la sconfitta di Elisa Roner e Federico Pagnoni per 150-156 contro Lussemburgo.

Foto: World Archery