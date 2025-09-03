Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Nespoli guida gli azzurri in Corea del Sud

I Mondiali 2025 di tiro con l’arco si disputeranno a Gwangju (Corea del Sud) dal 5 al 12 settembre. L’Italia parteciperà alla rassegna iridata con un contingente di 12 azzurri, equamente suddivisi tra uomini e donne. Mauro Nespoli sarà il faro del ricurvo e guiderà il terzetto maschile completato da Federico Musolesi e Matteo Borsani, mentre nel ricurvo femminile sono state selezionate Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Loredana Spera (già seconde nella penultima tappa di Coppa del Mondo).

Nel compound, che debutterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con la gara a squadre miste, si punterà su Lorenzo Gubbini, Michea Godano ed Elia Fregnan tra gli uomini, mentre Giulia Di Nardo, Elisa Roner e Andrea Nicole Moccia saranno le tre donne protagoniste all’International Archery Center della località asiatica.

I primi titoli si assegneranno domenica 7 settembre con i medal match del compound a squadre, lunedì 8 e martedì 9 si determineranno i Campioni del Mondo nel compound individuale, da mercoledì 10 a venerdì 12 si gareggerà invece nel ricurvo. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per i Mondiali 2025 di tiro con l’arco.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI TIRO CON L’ARCO

RICURVO

Uomini: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Matteo Borsani.

Donne: Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco, Loredana Spera.

COMPOUND

Uomini: Lorenzo Gubbini, Michea Goano, Elia Fregnan.

Donne: Giulia Di Nardo, Elisa Roner, Andrea Nicole Moccia.