Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Parigi 2023: Mauro Nespoli in semifinale! Eliminate le squadre miste

Quarta giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro con l’arco in quel di Parigi (Francia). Un’altra giornata particolarmente intensa, con i tornei a squadre misti del compound e del ricurvo al mattino fino alle semifinali e il torneo individuale nell’olimpico al maschile e al femminile fino ai quarti di finale.

Mauro Nespoli si conferma ancora una volta la stella polare degli arcieri italiani. L’olimpionico si è assicurato le semifinali nell’arco olimpico e andrà a caccia domenica di una medaglia. Dopo la vittoria dell’altro ieri netta sul polacco Rokita, oggi l’atleta dell’Aeronautica Militare ha messo in riga dopo lo spareggio Broeksma (Ned) 6-5 (9-8), poi Nakanishi (Jpn) 6-2 e agli ottavi dopo una grande rimonta risolta allo shoot-off anche Wijler (Ned) 6-5 (10-9), risalendo da 3-5. Infine, ai quarti di finale, l’azzurro ha ancora rimontato contro Kim Je Deok (Kor) da uno svantaggio di 2-4: domenica in semifinale se la vedrà con un altro coreano, Kim Woojin.

Federico Musolesi, dopo il successo al primo turno due giorni fa allo shoot off con Tai (Tpe) 6-5 (10-9), non è riuscito a ripetersi contro Kim Woojin (Kor) che è uscito vincitore allo spareggio 6-5 (10-9). Percorso uguale per Matteo Borsani che aveva superato i 64esimi contro Goncalves (Por) 6-4, ma è poi stato fermato da Habjan Malavasic (Slo) per 6-2.

Al femminile colei che si è spinta più avanti è stata Tatiana Andreoli, sconfitta negli ottavi di finale. L’atleta delle Fiamme Oro ha battuto al primo turno Enriquez (Gua) 6-0, poi Ruiz (Mex) 7-3 e Canales (Esp) 6-4, per vedere arrestare la corsa agli ottavi contro la campionessa olimpica An San (Kor), vincente 6-0.



Lucilla Boari ha battuto al primo turno Parnat (Est) 6-2, ma è stata superata ai 32esimi da Kroppen (Ger) 6-4. Stesso destino per Chiara Rebagliati si è fermata al secondo turno contro la giapponese Noda (6-4), dopo che aveva vinto il primo match allo spareggio con Jangnas (Swe) 6-5 (10-8), e Roberta Di Francesco che vince su Machado (Bra) 7-1 e poi perde contro Kang (Kor) 0-6.

Nelle eliminatorie a squadre miste l’Italia non è andata oltre agli ottavi: nel ricurvo Andreoli-Nespoli superati dal Messico, nel compound Roner-Godano dalla Gran Bretagna. Domani si assegnano le prime medaglie per quanto riguarda l’individuale e le gare a squadre del compound.

Foto: World Archery