Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Parigi 2023: fuori le squadre del compound, iniziati i primi turni del ricurvo

Seconda giornata dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro con l’arco in quel di Parigi. Programma che prevedeva oggi il tabellone fino alle finali per il bronzo delle squadre del compound sia al maschile che al femminile e l’inizio dell’arco olimpico, con il ranking round e i sessantaquattresimi di finale.

Più lunga la strada percorsa dalla formazione femminile, con Elisa Roner, Marcella Tonioli e Francesca Aloisi che hanno raggiunto i quarti di finale vincendo contro la Francia (Dodemont, Herve, Renaudin) agli ottavi 231-229, ma sono poi state fermate ai quarti dalla Corea del Sud (Oh, So, Song), vincente 233-225. Coreane che hanno vinto il bronzo, mentre l’oro se lo giocheranno Messico e India.

Sono stati eliminati agli ottavi nel maschile Leonardo Costantino, Michea Godano e Jesse Sut, superati dall’India (Deotale, Jawkar, Verma)​ 239-235. Indiani che si giocheranno l’oro contro gli USA. Terzo posto per la Danimarca che si è imposta sulla Corea del Sud​ per 237-236.

Nell’arco olimpico, dopo il ranking round di questa mattina, sono andati in scena i primi turni nel tardo pomeriggio. Al maschile hanno superato il primo scoglio Federico Musolesi, vincente allo shoot-off 6-5 contro il thailandese Yu-Hsuan Tai, Matteo Borsano vincente 6-4 sul portoghese Luis Goncalves. Nessun problema per Mauro Nespoli che ha spazzato via per 6-0 il polacco Karol Rokita. Brutta sconfitta per Alessandro Paoli che è stato battuto per 6-0 dal britannico Tom Hall.

Al femminile non ha avuto problemi Tatiana Andreoli che si è imposta per 6-0 sull’arciera di Guatemala Nancy Enriquez. Bel successo anche per Lucilla Boari che ha battuto per 6-2 l’estone Reena Parnat, Roberta Di Francesco ha sconfitto per 7-1 la brasiliana Ana Machado. Chiara Rebagliati è riuscita a spuntarla allo shoot-off contro la svedese Erika Jangnas (6-5, 10-8).

