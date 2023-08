Tiro con l’arco, azzurri a caccia delle finali di Coppa del Mondo a Parigi: Nespoli per il bis

Ultima tappa per la Coppa del Mondo 2023 a Parigi prima delle finali di Hermosillo in Messico, in programma il 9 e il 10 settembre. L’unico degli italiani ad essersi qualificato è Mauro Nespoli, vincitore della tappa colombiana di Medellin.

Si comincerà domani, martedì 15 agosto con le qualifiche del compound con gli stessi arcieri che il giorno dopo saranno impegnati nella gara a squadre fino alle finali per il bronzo. Mercoledì sarà anche il giorno dell’esordio del ricurvo con le 72 frecce di qualifica. Giovedì le eliminatorie a squadre dell’olimpico, comprese le finali per il bronzo, e le sfide fino a quarti dell’individuale compound. Si passerà al ricurvo da venerdì, con gli scontri del mixed team e dell’individuale, sabato le finali compound e domenica ultimo giorno di gare con le finali.

Nell’arco olimpico è stato convocato per la prima volta Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo), insieme a lui confermato il solito trio composto da Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Federico Musolesi (Aeronautica Militare) e Mauro Nespoli (Aeronautica Militare). Al femminile conferma per il trio Fiamme Oro Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati che ha regalato una carta olimpica all’Italia tramite il bronzo ai Giochi Europei. Inoltre ci sarà la giovane Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi) che in questa stagione, già in squadra per le tappe di Shanghai e Medellin.

Nel compound saranno presenti su Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi), Michea Godano (Arcieri Tigullio) e Jesse Sut (Kosmos Rovereto), mentre nel femminile ci saranno Elisa Roner (Kosmos Rovereto), Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino), Sara Ret (Arcieri Cormons) e Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) all’esordio nella Nazionale maggiore.

Foto: European Games 2023