Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: nello skeet maschile gli azzurri fanno 49/50. In dieci con lo score immacolato

Dalla tonnara delle qualificazioni dello skeet maschile, con 127 atleti al via, dei Mondiali 2023 di tiro a volo a Baku, in Azerbaigian, in 10 al termine delle prime due serie chiudono con 50/50, mentre i tre azzurri Erik Pittini, Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro sono nel gruppone di 29 tiratori a quota 49/50. Nella classifica a squadre l’Italia, con 147/150, è in vetta assieme a Cipro e Stati Uniti.

In testa, come detto, con 50/50 ci sono 10 tiratori, ovvero il polacco Kacper Jerzy Baksalary, lo statunitense Vincent Hancock, il danese Jesper Hansen, l’estone Peeter Juerisson, il finlandese Eetu Kallioinen, il cipriota George Kazakos, l’egiziano Azmy Mehelba, il greco Efthimios Mitas, il ceco Tomas Nydrle ed il lettone Dainis Upelnieks.

Alle loro spalle un gruppone di 29 atleti con 49/50, del quale fanno parte i tre azzurri Erik Pittini, Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro. Nella graduatoria a squadre risultano in testa con 147/150 Cipro, Stati Uniti ed Italia, a seguire con 146/150 Finlandia, Grecia e Lettonia, quindi con 145/150 Francia, Estonia e Qatar. Va ricordato che nello skeet maschile l’Italia ha conquistato un solo pass olimpico con Luigi Lodde ed è alla ricerca del secondo.

Foto: LaPresse