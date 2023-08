Tiro a volo, Mondiali 2023: Diana Bacosi è la miglior azzurra dopo 75 piattelli nello skeet

Si chiude la prima giornata dedicata allo skeet femminile ai Mondiali 2023 di tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaigian: dopo i primi 75 piattelli delle eliminatorie la miglior azzurra è Diana Bacosi, settima con 73/75, davanti a Martina Bartolomei, 12ma con 72 e Simona Scochetti, 21ma con 71. Questi score pongono l’Italia al terzo posto nella graduatoria a squadre con 216/225.

In testa c’è la coppia composta dalla cinese Huang Sixue e dalla kazaka Assem Orynbay, prime con un perfetto 75/75. Alle loro spalle un terzetto a quota 74 formato dalla greca Emmanouela Katzouraki, dalla slovacca Danka Bartekova e dalla statunitense Samantha Simonton. Al sesto posto la coppia composta dall’altra statunitense Dania Jo Vizzi e dalla migliore delle azzurre, Diana Bacosi, appaiate a quota 73.

Nel gruppone di 9 tiratrici all’ottavo posto c’è Martina Bartolomei con 72/75, infine nel gruppo al 17° posto composto da 7 atlete con 71/75 c’è Simona Scocchetti. Nella classifica a squadre comandano gli Stati Uniti con 219/225, davanti a Slovacchia ed Italia con 216. Va ricordato che in questa specialità l’Italia ha già completato il contingente massimo di due tiratrici per i Giochi di Parigi 2024 e non può conquistare altre carte olimpiche.

