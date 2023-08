Tiro a volo, Giovanni Pellielo: “Ho partecipato ai Mondiali con la morte nel cuore, spero di essere selezionato per Parigi 2024”

Nella giornata di ieri Giovanni “Johny” Pellielo ha regalato all’Italia l’ennesima magia della sua gloriosa carriera. Il fenomeno del tiro a volo infatti, accedendo in rimonta alla finale del trap dei Campionati Mondiali di Baku (dove poi si è posizionato al sesto posto) ha assicurato il pass olimpico all’Italia in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, regalando una grande gioia a tutti gli appassionati.

Una gara incredibile quella condotta dal “ragazzo” cinquantatreenne che, dopo una prima parte di qualifiche con un paio di errori di troppo, ha risalito la china sparando 25/25 nelle ultime due serie, staccando il biglietto per l’ultimo atto grazie a dei chirurgici shoot-off. Una vera impresa arrivata non per caso, in una fase molto delicata della vita dell’atleta, come spiegato da lui stesso nel commento post-impresa.

“Sono stati anni particolarmente impegnativi, duri, sia per la pandemia che ha imperversato sia per la salute di mia madre che è mancata venti giorni fa – ha detto Pellielo – Ho partecipato a questa competizione con la morte nel cuore ma anche con la consapevolezza che, ancora una volta, avrei potuto compiere una delle mie imprese, le imprese alla Pellielo.

Johnny ha quindi chiosato: “Ci sono riuscito e a cinquantatré anni ho regalato all’Italia ed alla mia Federazione la quarta Carta Olimpica per la Fossa e l’unico augurio che posso farmi è quello di poter essere selezionato per andare a Parigi. Intanto ci godiamo questo momento di splendore sportivo”

