Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: Cina dominante nella carabina mista, coppie azzurre in top 8

Ennesimo oro, il quinto su cinque assegnati finora, per la Cina ai Mondiali 2023 di tiro a segno: a Baku, dopo i successi di ieri nella pistola, individuale ed a squadre, maschile e femminile, arriva il titolo anche nella carabina da 10 metri ad aria compressa a coppie miste. Argento all’Iran, bronzo alla Francia.

Nella finale per l’oro Cina 1 di Huang Yuting e Sheng Lihao surclassa Iran 1 di Shermineh Chehel Amirani e Amir Mohammad Nekounam, vincendo per 16-2: gli iraniani vincono la prima serie, poi i cinesi diventano infallibili e portano a casa otto serie consecutive.

La finale per il bronzo premia Francia 1 di Oceanne Muller e Romain Aufrere, che supera Israele di Olga Tashtchiev e Sergey Richter per 17-9. La contesa resta in equilibrio fino all’11-9, poi le ultime tre serie sono tutte per i transalpini, che salgono sul podio.

Fuori nelle eliminatorie le due coppie azzurre in gara: 6° posto per Italia 1 di Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo con 630.9, 8a posizione per Italia 2 di Martina Ziviani ed Edoardo Bonazzi con 630.5. Le prestazioni degli azzurri lasciano comunque ben sperare per le gare individuali di domani.

Foto: UITS