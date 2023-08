Tiro a segno, Mondiali 2023: Mazzetti e Spinella 18° e 22° dopo il primo stage di pistola rapida 25 m

Si è concluso in quel di Baku (Azerbaijan) il primo stage delle qualificazioni della pistola rapida 25 m, segmento valido per i Campionati Mondiali 2023 di tiro a segno. Dopo il primo turno i tre italiani in gara, Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella e Andrea Morassaut, hanno centrato rispettivamente la diciottesima, la ventiduesima e la quarantunesima posizione.

Mazzetti, autore di un segmento in crescendo, nello specifico ha conquistato un totale di 289 (96+96+7), stessi punti di Spinella, il quale ha cominciato molto bene (98) per poi perdere leggermente terreno successivamente (96-95). Morassaut si è dovuto accontentare di 285, score maturato grazie a una serie di 95-96-94.

A guadagnare il comando provvisorio è stato invece l’estone Peeter Olesk, abile a timbrare 295 (99-98-98), precedendo l’indiano Adarsh Singh, secondo a pari punti (99-100-96) davanti al tedesco Oliver Geis, terzo con 294 (98-98-98).

A quota 94 anche il nipponico Dai Yoshioka (98-100-96); da menzionare poi anche il cinese Xinjie Wang, quinto con 293 (98-97-98), l’ucraino Marksym Hordynets, sesto con il totale di 293 (99-98-96) così come l’indiano Anish Anish, al momento settimo (98-99-96). La gara proseguirà nella giornata di domani.

