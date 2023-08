Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: nella carabina 3 posizioni maschile carte olimpiche per Austria, India, Svizzera e Finlandia

Altri 4 pass per Parigi 2024 sono stati assegnati ai Mondiali 2023 di tiro a segno, in corso a Baku, in Azerbaigian: nella carabina tre posizioni da 50 metri maschile le carte olimpiche non nominali vanno ad Austria, India, Svizzera e Finlandia. Ancora una volta l’Italia non riesce a piazzare atleti in finale e chiude 16ma nella classifica a squadre.

In finale l’oro va all’austriaco Alexander Schmirl, che domina l’ultimo atto chiudendo a quota 462.6, mentre il ceco Petr Nymbursky, medaglia d’argento, si ferma a 459.2. Eliminato in terza piazza l’indiano Akhil Sheoran, di bronzo con 450.0, resta giù dal podio l’ucraino Serhiy Kulish, fuori in quarta posizione con 438.1.

Quinto posto per l’elvetico Christoph Duerr, out con 424.6, mentre la sesta posizione, con assegnazione dell’ultima carta olimpica a disposizione, va al finlandese Aleksi Leppa, a quota 414.6. Perdono il treno per Parigi 2024, almeno per ora, il bulgaro Anton Rizov, settimo con 403.6, ed il cinese Yu Hao, ottavo con 403.1.

Escono nelle qualificazioni Simon Weithaler, 49° con 576 (26x), e Riccardo Armiraglio, 59° con 574 (22x), mentre non supera il turno eliminatorio che screma il gruppo da 103 a 70 atleti Edoardo Bonazzi. L’Italia si classifica 16ma nella graduatoria a squadre vinta dalla Cina davanti all’Austria ed alla Norvegia.

